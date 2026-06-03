Ya estamos a pocos días de celebrar a papá y si te quieres poner “bello” con el presente, te tenemos los mejores consejos para comprarle el Samsung de sus sueños que se adapte a su rutina diaria y a tu presupuesto.

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No siempre el equipo más caro es el mejor para él, por ello debes considerar si prefiere un celular de uso básico o la mejor tecnología.

¿Qué Samsung le puedo comprar a papá?

Encontramos 3 modelos que destacan de los demás por cubrir las necesidades más comunes, y los modelos son los siguientes:

Para el papá exigente: El Galaxy S26+ ofrece el mejor equilibrio entre pantalla grande, una batería de casi 2 días de duración y gran potencia.

Este equipo cuenta con la Inteligencia Artificial (IA) Galaxy AI para editar fotos y organizar el día de papá fácilmente.

En sí, este equipo les servirá a los papás a quienes les encante tomar fotos de alta calidad en reuniones familiares, que quieran una computadora de bolsillo y un diseño exclusivo y premium.

Lo encontramos de color violeta en oferta en solo $16,501.90 pesos en Mercado Libre.

Galaxy S26+ Mercado Libre tiene hasta 15 meses sin intereses con pagos de $1,100.13 pesos. (Amazon)

Para el papá práctico: El Galaxy A56 5G tiene una pantalla de alta frecuencia de refresco para ver contenido multimedia, una cámara de 50 MP con estabilizador para videos nítidos y sin movimiento, y una batería que le durará perfectamente un día de uso rudo.

Este modelo es resistente a salpicaduras, agua y polvo, perfecto para acompañarlo en sus talachas diarias. La mejor oferta la encontramos en Amazon a solo $6,849.00 pesos.

Galaxy A56 5G Además del descuento, Amazon ofrece 15 mensualidades de $456.60 con BBVA. (Amazon)

Finalmente, para el papá que no es fanático de la tecnología pero busca un acompañante inteligente, creemos que la mejor opción es un Galaxy A36 5G gracias a que tiene funciones básicas de comunicación y visualización de contenido.

Se puede conectar perfectamente a redes sociales, tiene una excelente batería y hasta 6 años subsecuentes de actualizaciones, lo que nos asegura que podrá usarlo por bastante tiempo. Nosotros encontramos otra promo en Amazon por solo $4,949.00.

Galaxy A36 Tiene facilidades de pago de solo $329.93 pesos por 15 meses sin intereses con BBVA. (Amazon)