Este 06 de junio conmemoramos el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, el Día Mundial de Concienciación sobre el Control de Plagas, el Día de la Lengua Rusa y, finalmente, el Día Mundial de la Hidradenitis Supurativa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¡Pero no te espantes! En adn Noticias te decimos de qué va cada uno y por qué son importantes recordarlos.

Para empezar, el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados promueve la cultura de la donación de órganos y es una fecha promovida por la ONU debido a que salva la vida de millones de personas con enfermedades crónicas o terminales, cuya única alternativa es una intervención quirúrgica.

Por su parte, el Día Mundial de Concienciación sobre el Control de Plagas destaca su importancia para la salud pública y el medio ambiente frente a la propagación de mosquitos, roedores, chinches, cucarachas y otros animales e insectos pertenecientes a la fauna nociva.

Esta fue promovida por la Confederación de la Asociación Europea de Control de Plagas (CEPA) y ONU para prevenir enfermedades y promover la higiene para evitar el uso de pesticidas.

El Día de la Lengua Rusa también fue establecido por la ONU para celebrar la diversidad cultural y el multilingüismo.

Finalmente, el Día Mundial de la Hidradenitis Supurativa sirve para concientizar y visibilizar esta enfermedad crónica en la piel que provoca nódulos dolorosos, abscesos y cicatrices.

Acontecimientos históricos importantes

En 1808 se expidió el decreto imperial que proclamó a José Bonaparte rey de España y de las Indias.

Asimismo, en 1944 se llevó a cabo el Desembarco de Normandía —conocido como Día D— durante la Segunda Guerra Mundial en el que tropas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá desembarcaron simultáneamente en 5 playas de la costa francesa para liberar a Europa de los nazis.

Finalmente, en 1946 se fundó la Basketball Association Of America, ahora conocida como la NBA.