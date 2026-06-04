Este 04 de junio se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión y el Día Mundial de la Fertilidad, fechas que buscan proteger las infancias.

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En adn Noticias te decimos de qué va cada fecha y los acontecimientos históricos que vale la pena que conozcas.

¿Qué se conmemora el día de hoy?

El Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión fue Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de reconocer el sufrimiento de los niños afectados por la violencia física y mental a nivel global.

Por su parte, el Día Mundial de la Fertilidad fue impulsada por organizaciones médicas para concientizar a informar sobre los problemas de infertilidad y los tratamientos de reproducción asistida, que es el conjunto de técnicas que sustituyen o facilitan el proceso del embarazo.

Acontecimientos históricos importantes de hoy 4 de junio

En México seguimos recordando el aniversario luctuoso del político liberal Melchor Ocampo, un destacado abogado, científico y político liberal mexicano considerado como el ideólogo de la Reforma y coautor de las Leyes de Reforma.

Asimismo, se destaca el “fin” del conflicto en la Plaza de Tiananmén en 1989 en Pekín, cuyas protestas masivas fueron lideradas por estudiantes que exigían reformas democráticas, libertad de expresión y el fin de la corrupción. Sin embargo, fueron reprimidas el 04 de junio por el Ejército chino.

Para 1942, inició la Batalla de Midway, un enfrentamiento aeronaval decisivo en la Segunda Guerra Mundial donde Estados Unidos derrotan a la Armada Imperial Japonesa.