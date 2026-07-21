Hallan recién nacido sin vida dentro de una bolsa en Naucalpan; Fiscalía investiga el caso

Una escena de profunda consignación se vivió este martes en Naucalpan, Estado de México, luego de quie un bebé recién nacido abandonado fuera localizado si vida en el interior de una bolsa en la vía pública, en colonia Plan de Ayala.

El hallazgo movilizó a elemento municipales de Naucalpan, la Guardia Nacional y personal de emergencia, quienes acudieron al sitio tras el reporte de los vecinos. Al arribar, paramédicos confirmaron que el bebé ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para iniciar las investigaciones correspondientes.

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Bebé recién nacido fue abandonado en una bolsa en calles de Naucalpan

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del recién nacido fue encontrado entre las calles artículo 27 y Primero de mayo en la colonia Plan de Ayala, una zona de alta afluencia debido a la instalación de un tianguis.

Las autoridades acordonaron el área mientras peritos realizaban el levantamiento de evidencias y las primeras diligencias ministeriales.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de México no ha informado oficialmente el sexo del recién nacido, ni las causas del fallecimiento. Datos que serán determinados mediante la necropsia de ley.

Asimismo, elementos de la policía de género realizaron un recorrido y entrevista de vecinos para obtener información que permitA identificar a las personas responsables de la abandono del bebé. La investigación continúa y las autoridades revisan posibles cámaras de videovigilancia y otros inicios que ayuden a esclarecer los hechos.

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