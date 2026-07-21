Adriana García: La última publicación de la influencer sinaloense que murió de forma repentina

Adriana García, famosa influencer sinaloense que colaboraba con la marca de ropa Drop Shop, murió de forma repentina. La noticia causó conmoción entre sus miles de seguidores en redes sociales. Hasta el momento, las autoridades investigan la causa de muerte.

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Drop Shop confirma la muerte de Adriana García

A través de sus redes sociales, la marca Drop Shop, empresa deportiva con sede en Culiacán, confirmó la muerte de la influencer sinaloense. La compañía publicó un comunicado en su cuenta de Instagram,a manera de despedida para la creadora de contenido, a quien consideraban parte de su equipo.

“Siempre en nuestros corazones. Adriana, tu luz brillará por siempre”, se lee en la imagen que publicó Drop Shop en redes sociales.

En el mensaje, Drop Shop también envía condolencias a la familia de la influencer.

Así fue la última publicación en redes de Adriana García

Adriana García era una influencer de vida y estilo, emprendimiento, moda y belleza. La creadora de contenido era muy activa en redes sociales; de hecho, su última publicación fue el pasado 1 de julio. La influencer compartió con sus seguidores algunos de los mejores momentos de sus vacaciones en Los Cabos, donde escribió: “Fotitos que no subí”.

En las imágenes se le ve disfrutando en un restaurante a la orilla del mar.

¿De qué murió la influencer Adriana García?

Aunque hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa no ha emitido una versión oficial de la causa de muerte de la influencer, pues aún se están realizando las investigaciones correspondientes, existen versiones en redes sociales que aseguran que la joven pudo haber fallecido por complicaciones derivadas de una cirugía estética.

En redes sociales circula la versión de que Adriana García habría ingresado a un hospital privado de Culiacán para someterse a una cirugía programada.

Al respecto ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Salud, ni el hospital presuntamente involucrado han confirmado esa versión. Tampoco se ha confirmado si existe alguna investigación en curso por negligencia médica en el caso de Adriana García.

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