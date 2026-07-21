Erika Peña Coss: Así es su vida a 20 años del Caso Cumbres que conmocionó a Monterrey

Erika Peña Coss es un nombre que, de inmediato, nos recuerda el Caso Cumbres, uno de los episodios más sangrientos que se vivieron en la ciudad de Monterrey, Nuevo Léon, en el que ocurrió el homicidio de los dos hermanos menores de la chica, supuestamente a manos de su novio, Diego Santoy.

A 20 años de ocurrido el crimen, el Caso Cumbres no ha quedado en el olvido, pues sigue siendo un suceso que atrapa incluso a nuevas generaciones que se preguntan qué pasó con Erika Peña Coss. En adn Noticias, te contamos lo que se sabe de la única sobreviviente de este hecho criminal.

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¿Qué le pasó a Erika Peña Coss?

El fatídico 2 de marzo de 2006, Diego Santoy, entonces novio de Erika Peña Coss, ingresó a la casa de su novia, ubicada en la colonia Cumbres, una zona residencial de plusvalía en la capital de Nuevo Léon. Según las investigaciones de la Fiscalía estatal, Santoy asesinó a los dos hermanos menores de su novia, María Fernanda y Erick Azur. Después, le cortó el cuello a Erika y huyó del lugar.

@aztecanoticias 20 años del caso que paralizó Monterrey y estremeció a México El 2 de marzo de 2006, en la colonia Cumbres de Monterrey, ocurrió el doble crim3n que marcó a una generación. Diego Santoy as3sinó a los hermanos Peña Coss, Eric, de 7 años, y María Fernanda, de 3, en la casa de su exnovia. Hoy cumple una condena de 71 años en el Cereso de Cadereyta, en Nuevo León. Tras las rejas, Santoy se graduó de abogado. La casa donde ocurrió la tragedia fue demolida. Pero la herida en la memoria colectiva sigue abierta. Olivia Martínez Valenzuela con la información en #Hechos #AztecaNoticias #Monterey ♬ sonido original - Azteca Noticias - Azteca Noticias

Las autoridades lograron la detención de Diego Santoy, quien en un principio aceptó la responsabilidad de los asesinatos y el intento de feminicidio. No bastante, tiempo después cambió su declaración e intentó involucrar a Erika en el multihomicidio. El joven insistió en que su novia había sido quien asesinó a sus hermanos menores. Sin embargo, las autoridades no encontraron elementos suficientes para proceder legalmente contra la joven, por lo que Erika permaneció en libertad.

El caso Cumbres no solo acaparó la atención de las televisoras que cubrieron el caso las 24 horas del día, sino que, años más tarde, se convirtió en tema de foros y contenido en redes sociales. No obstante, Erika Peña Coss se mantuvo alejada de las redes sociales.

@tvaztecachihuahua A 20 años del caso que impactó a todo México te mostramos cómo es la vida actual de Érika Peña Coss 🕒🙏✨ . AztecaChihuahua ErikaPeñaCoss Monterrey Justicia CasoCumbres Noticias ♬ sonido original - TV Azteca Chihuahua - TV Azteca Chihuahua

¿Dónde está actualmente Erika Peña Coss?

En el año 2014, Erika Peña Coss volvió a convertirse en tendencia, luego de que salieron a la luz algunas fotografías de su boda. Al parecer, la joven habría logrado rehacer su vida y se casó con el empresario Mike Otto. La lujosa boda privada se llevó a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato. En ese entonces, se filtraron algunas fotografías en redes sociales.

Erika Peña Coss boda Erika Peña Coss se casó con Mike Otto en 2014. (Instagram)

Aunque Erika Peña Coss sí abrió sus cuentas de Facebook y de Instagram, donde compartió algunas imágenes de su vida de casada, actualmente, se mantiene alejada de las redes sociales.

Erika Peña Coss boda Erika Peña Coss se casó con Mike Otto en 2014. (Instagram)

Por su parte, Diego Santoy fue condenado a 71 años de prisión y pasó sus días en el penal de Cadereyta. El caso Cumbres género distintas interpretaciones y puntos de vista, por lo que surgieron personas que defienden su inocencia. Incluso, se crearon varios clubs de fans. Fue en uno de ellos donde Santoy conoció a su actual pareja con quien tiene un hijo.

En 2024, cuando Erika cumplía su décimo aniversario de bodas, Diego Santoy se graduó como abogado en el penal de Cadereyta. El protagonista del Caso Cumbres recibió su reconocimiento de manos del senador y exalcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

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