¿Sabes por qué el Día del Padre 2026 no tiene fecha fija en México? Según la regla estadounidense, tradicionalmente se celebra el tercer domingo del mes de junio de cada año, conmemorado de esta manera por Sonora Smart Dodd en 1909 para honrar a su padre veterano.

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Este año, la fecha para celebrar a los papás de todo México cae el 21 de junio, fecha que se modificará en el 2027 y en los años subsecuentes.

Durante estas fechas la tradición es realizar convivencias familiares para millones de mexicanos, principalmente carnitas asadas dentro del hogar, actividades deportivas y ronda de presentes para consentir a papá.

Cabe destacar que, en México, el Día del Padre estuvo vinculada a Carmelita Tostado Gamboa, una joven originaria de la región Lagunera que cuestionó la ausencia de una celebración dedicada a los jefes de familia.

A sus 17 años observó que existían homenajes para las madres pero no para los padres, por lo que decidió impulsar un día para visibilizar la importancia de la paternidad y fomentar el reconocimiento social.

¿Qué regalar este Día del Padre 2026?

Para papá te sugerimos un regalo práctico de acuerdo a su estilo de vida, por ejemplo, si es fanático de la tecnología, invierte en unos audífonos inalámbricos, un smartwatch o una bocina portátil.

Si tu papá es más gourmet, un kit de café de especialidad, una botella de su whisky, tequila o mezcal, aireador de vino eléctrico decantador y dispensador de vino recargable,

Sin embargo, si tu papá es más de cuidado personal, puedes optar por una rasuradora eléctrica, loción clásica o un kit completo de barbería.

En caso de que tu papá sea más chapado a la antigua puedes regalarle una billetera, un reloj de pulsera o una prenda de vestir formal como chaleco, corbata o saco.