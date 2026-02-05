14 de Febrero: Precio de los regalos más populares para el Día del Amor y la Amistad 2026

El Día del Amor y la Amistad es una de las fechas con mayor movimiento comercial en México y, como cada año, los regalos tradicionales vuelven a encabezar la lista de compras.

Para este 14 de febrero de 2026, chocolates, flores, peluches y artículos de lujo mantienen precios que van desde opciones accesibles hasta regalos premium, ideales para distintos presupuestos.

Aquí te contamos cuánto cuestan los regalos más populares de San Valentín y qué tomar en cuenta antes de comprar; no obstante, toma en cuenta que estos precios pueden variar.

Comienza venta de productos para San Valentín en el Mercado de Sonora

Chocolates y flores: precios para el 14 de febrero 2026

Los chocolates siguen siendo el obsequio más común durante San Valentín , sobre todo por su disponibilidad y precio accesible. Para este año, los costos promedio son los siguientes:



Collection Ferrero (89.5 gramos): 139 pesos

(89.5 gramos): 139 pesos Lindor Lindt, surtido (168 gramos): 268 pesos

En el caso de los arreglos florales, la alta demanda eleva los precios conforme se acerca la fecha. Una de las opciones más solicitadas es:



Docena de rosas (Envía Flores): 749 pesos

Regalos creativos y personalizados para San Valentín

Para quienes buscan algo diferente a los regalos tradicionales, las opciones creativas han ganado terreno en los últimos años. Entre las más populares destacan los juguetes armables y los accesorios personalizados:



Flores de LEGO : Desde 349 hasta dos mil 799 pesos, dependiendo del set

: Desde 349 hasta dos mil 799 pesos, dependiendo del set Charm Pandora: Desde 519 hasta dos mil 689 pesos

Otro regalo que mantiene alta demanda son los peluches de gran tamaño, principalmente entre parejas jóvenes:



Oso de peluche de 1.2 metros (Envía Flores): mil 550 pesos

Esperan repunte de ventas por 14 de febrero en San Luis Potosí

Regalos de lujo para que te luzcas en San Valentín

Los regalos de gama alta también forman parte de las compras del 14 de febrero, especialmente perfumes, bolsas y joyería. Los precios estimados para este año son:



Especialistas recomiendan comparar precios, comprar con anticipación y revisar costos de envío, ya que durante el Día del Amor y la Amistad los precios suelen incrementarse por la alta demanda.

