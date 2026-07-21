Costco remata la pantalla Samsung Neo QLED de 100 pulgadas 4K con Mini LED, Vision AI y descuento exclusivo de socios

La Pantalla Samsung Neo QLED QN80H de 100 pulgadas 4K Vision AI Smart TV modelo 2026 —modelo QN100QN80HFXZX de la línea Neo QLED premium 2026 de Samsung con Quantum Mini LED Full Array, procesador NQ4 AI Gen2 y Vision AI Companion— pasó de $119,999 a $84,999 pesos en Costco, lo que representa un ahorro directo de $35,000 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 29.2 por ciento exclusivo para socios de la membresía Costco.
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Costco ofrece las opciones habituales de pago para socios con membresía activa: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, además de las opciones de meses sin intereses con tarjetas participantes según campaña activa del retailer y la opción de recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye entrega a domicilio con cobertura nacional según disponibilidad regional.
Qué ofrece la pantalla Samsung Neo QLED de 100 pulgadas 2026 de Costco
La Pantalla Samsung Neo QLED QN80H de 100 pulgadas es la propuesta más ambiciosa de la línea Neo QLED premium 2026 de Samsung y se posiciona como equipo insignia para audiencia mexicana que busca la experiencia visual más grande e inmersiva del catálogo Smart TV actual con tecnología Quantum Mini LED de nueva generación.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo QN100QN80HFXZX:
Pantalla y tecnología Mini LED:
- Marca: Samsung (referente mundial en pantallas Smart TV con más de 50 años de trayectoria y 19 años consecutivos como número uno global en ventas de televisores según reportes oficiales).
- Modelo: QN100QN80HFXZX (línea Neo QLED QN80H Vision AI 2026).
- Tamaño: 100 pulgadas (aproximadamente 254 centímetros de diagonal) — formato XXL premium ideal para sala de cine en casa o sala principal familiar amplia.
- Tecnología de pantalla: Neo QLED 4K con Quantum Mini LED Full Array — miles de Mini LEDs miniaturizados concentrados en zonas específicas para contraste ultrafino y brillo extra en cada escena.
- Resolución: 4K UHD (3,840 x 2,160 píxeles) con más de 8 millones de píxeles para máxima nitidez.
- Certificaciones: TUV Rheinland + SGS para QLED seguro sin cadmio (Real and Safe QLED secured by Knox).
Procesador NQ4 AI Gen2 e inteligencia artificial:
- Procesador: NQ4 AI Gen2 — procesador dedicado de nueva generación con inteligencia artificial avanzada.
- 20 redes neuronales de IA: para upscaling avanzado 4K de cualquier contenido y optimización de audio en tiempo real.
- Vision AI Companion: nuevo asistente con inteligencia artificial integrada 2026 con compatibilidad con Microsoft Copilot, Perplexity y AI Mode para consultas, búsqueda de contenido y generación de fondos personalizados.
- 4K AI Upscaling: escalado inteligente de contenido no-4K a resolución 4K UHD.
- Auto HDR Remastering: transforma contenido SDR estándar en calidad HDR gracias a IA.
- Colour Booster Pro: mejora la expresión del color con IA para escenas más vívidas y dinámicas.
Tecnologías de contraste y color premium:
- Quantum Matrix Technology Core: control preciso de miles de zonas Mini LED independientes para contraste ultrafino y negros profundos.
- Neo Quantum HDR+: experiencia HDR10+ con detalle extraordinario en zonas oscuras y brillantes simultáneamente.
- Supersize Picture Enhancer: mejoras exclusivas para pantallas de 85 pulgadas o más con claridad mejorada, contraste dramático y reducción de ruido para escalar contenido a formato XXL sin pérdida de calidad.
- Quantum Mini LED: miles de LEDs miniaturizados como fuente de iluminación para precisión superior a las Smart TV LED convencionales.
Tecnologías de movimiento y gaming:
- Motion Xcelerator 144Hz: para suavizar transiciones de imagen en escenas de acción, deportes y videojuegos competitivos.
- Modo Juego avanzado: configuración específica para audiencia gamer que reduce el retardo de entrada al mínimo.
- Compatibilidad consolas gaming: ideal para PlayStation 5 + Xbox Series X + Nintendo Switch 2 con soporte HDMI 2.1.
Audio inmersivo:
- Dolby Atmos: sonido multi-dimensional inmersivo para experiencia cinematográfica.
- Adaptive Sound Pro: optimiza el audio para cada género de contenido (películas + series + música + deportes + noticias).
- Active Voice Amplifier Pro: amplifica diálogos automáticamente para captar cada palabra sin distracciones.
- Object Tracking Sound Lite: sonido que sigue el movimiento de objetos en pantalla desde todos los ángulos.
- Q-Symphony: sincronización con barras de sonido Samsung compatibles que usa los altavoces de la TV y de la barra simultáneamente.
Sistema operativo y aplicaciones:
- Sistema operativo: One UI Tizen con interfaz rediseñada 2026.
- 7 años de actualizaciones OS garantizadas gratis: compromiso oficial Samsung para modelos 2026 hasta el año 2033.
- Samsung TV Plus: más de 2,700 canales gratis sin suscripción disponibles directamente en la Smart TV.
- Aplicaciones streaming: acceso directo a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, YouTube, Spotify, Apple TV+, Vix, Claro Video y otras plataformas populares en México.
- Art Store: más de 3,000 obras de arte de museos famosos del mundo disponibles como fondo decorativo cuando la TV no está en uso.
- SmartThings integrado: control unificado del ecosistema Samsung smart home del hogar.
Forma de envío en Costco y garantía de Samsung
El producto se vende y envía directamente por Costco con cobertura nacional según disponibilidad regional. La cadena ofrece la opción de recoger en sucursal sin costo para socios y posibilidad de coordinar entrega a domicilio con anticipación. El tiempo de entrega oscila entre 7 y 15 días hábiles tras confirmar la orden.
La pantalla incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica del panel, componentes electrónicos y el control remoto.Costco también ofrece la garantía extendida de Concierge Service exclusiva para socios que amplía la protección estándar de fábrica sin costo adicional para audiencia con membresía activa.
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