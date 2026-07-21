Motorola Edge 70 en remate con más de 3 mil pesos de descuento en Liverpool; cámara de 50MP, 256GB de almaceamiento y con IA

Liverpool puso en promoción el Motorola Edge 70 con pantalla p0LED de 6.67 pulgadas y almacenamiento de 512GB, al ofrecerlo por 8 mil 699 pesos, un descuento de 3 mil 301 pesos respecto a su precio original de 12 mil pesos.

El equipo está disponible en color Bronze Green y puedes elegir entre recibirlo a domicilio o recogerlo en una sucursal mediante el servicio Click & Collect.

La promoción aplica mientras haya existencias y está disponible a través de la tienda en línea de Liverpool debido a la Gran Barata 2026. Puedes conseguirlo aquí.

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Motorola Edge 70 características

El Motorola Edge 70destaca por su diseño ultradelgado (5.99 mm de grosor, 159 g) y una potente configuración que incluye un procesador Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Equipado con una pantalla pOLED Super HD de 6.67″ y un sistema de cámaras triples de 50 MP,

Características Técnicas Principales

Pantalla: 6.7″ pOLED Super HD, validación Pantone™

6.7″ pOLED Super HD, validación Pantone™ Procesador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Almacenamiento y RAM: 512 GB ROM y 12 GB RAM

512 GB ROM y 12 GB RAM Cámaras: Traseras de 50 MP + 50 MP y frontal de 50 MP

Traseras de 50 MP + 50 MP y frontal de 50 MP Batería: Célula de nueva generación (silicio-carbono) y carga rápida

Célula de nueva generación (silicio-carbono) y carga rápida Sistema Operativo: Android 16

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