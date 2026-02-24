Día de la Bandera: Reglas de uso del lábaro patrio y multas por no cumplirlas

Cada 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera, una fecha dedicada a uno de los símbolos más importantes del país; sin embargo, más allá de los actos cívicos y ceremonias escolares, el uso del lábaro patrio está regulado por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que establece reglas claras y sanciones para quien no las respete.

La vigilancia del cumplimiento corresponde a la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia que puede imponer multas administrativas cuando se detectan irregularidades.

¿Cuáles son las reglas para usar la Bandera en el Día de la Bandera?

La legislación permite que cualquier persona coloque la bandera en su domicilio, negocio, oficina o vehículo sin necesidad de solicitar permiso; no obstante, debe respetarse el diseño oficial: colores verde, blanco y rojo en franjas verticales y el Escudo Nacional al centro.

Durante ceremonias cívicas, los honores consisten en colocarse en posición de firmes y llevar la mano derecha extendida sobre el pecho —con el Toque a la Bandera—, a la altura del corazón. En estos actos debe entonarse el Himno Nacional —ya en posición de firmes— y los honores a la bandera siempre se realizan antes que a cualquier persona.

El lábaro patrio se iza a toda asta en fechas festivas y a media asta en días de duelo nacional. Si una Bandera se encuentra deteriorada, no puede desecharse en la basura: debe incinerarse en un acto solemne.

Mes patrio, es tiempo de izar la bandera

¿De cuánto es la multa por alterar la Bandera de México?

Alterar el diseño, cambiar los colores, modificar el Escudo, añadir publicidad o utilizarla con fines comerciales sin autorización puede derivar en sanciones.

De acuerdo al Código Penal Federal, en el artículo 192, al que haga mal uso del escudo, la insignia o himno nacional se le aplicará de tres días a un año de prisión, así como una multa de 25 mil pesos.

Uso del Himno y el Escudo también tiene restricciones

La ley prohíbe modificar la letra o música del Himno Nacional, así como utilizarlo con fines de lucro; para reproducir su letra o partitura se requiere autorización oficial. En el caso del Escudo Nacional, no puede alterarse ni utilizarse en documentos particulares.

En el marco del Día de la Bandera, autoridades recuerdan que el respeto a los símbolos patrios no es solo un acto cívico, sino una obligación legal cuyo incumplimiento puede generar consecuencias económicas y penales.

