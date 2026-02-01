Adiós a los tamales aburridos; así son los “Ternutamales” que puedes comprar en CDMX por menos de 40 pesos

Si en la tradicional Rosca de Reyes te tocó el niño y ahora tienes que cumplir pagando los tamales este Día de la Candelaria , hay una opción que se ha vuelto tendencia en redes sociales y que combina sabor, creatividad y precios accesibles: los tamales de Ternurines, también conocidos como Ternutamales.

Esta propuesta ha conquistado en TikTok a chicos y grandes por su diseño “kawaii” y por ofrecer una experiencia distinta a la de los tamales tradicionales, sin dejar de lado el toque artesanal que tanto valoran los consumidores.

@ternufood Así nace tu labubutamal y ternutamal!! Son artesanales, chocolate relleno de tamal 🩷 ♬ sonido original - ternufood

Ternutamal viene con acta de nacimiento

Los populares tamales de Ternurines son elaborados por Ternufood, un emprendimiento mexicano liderado por Sandra y un pequeño equipo creativo que decidió llevar la ternura al mundo gastronómico.

Cada pieza está inspirada en los personajes Ternurines, conocidos por representar animalitos con “vida humana”, vestimenta y una historia propia.

¿Dónde comprar tamales de Ternurines en CDMX?

Un detalle que ha llamado especialmente la atención es que cada Ternutamal incluye una acta de nacimiento , lo que le da identidad al producto y refuerza la experiencia para quien lo compra.

Si quieres conseguirlos, debes saber que se venden en la Ciudad de México, específicamente en el Jardín Ramón López Velarde , cerca de la estación Centro Médico. El horario de venta es sábado y domingo, de 13:00 a 16:00 horas.

Tamaleros se preparan para este 2 de febrero, Día de la Candelaria

Debido a que la producción es limitada, se recomienda llegar temprano, ya que en temporada alta suelen agotarse rápidamente; no obstante, también puedes localizarlos por redes sociales

Precios y sabores de los Ternutamales

Una de las ventajas de esta opción es que no representa un gasto elevado. Los precios de los tamales de Ternurines van desde los 13 hasta los 35 pesos, dependiendo del diseño y la complejidad del modelo.

Esto los convierte en una alternativa accesible para quienes buscan cumplir con la tradición del 2 de febrero sin afectar demasiado el bolsillo.

Además, todos los productos son artesanales y elaborados con ingredientes naturales, lo que añade valor a cada pieza y respalda el esfuerzo del emprendimiento.

¿Qué otros productos vende Ternufood?

La creatividad de Ternufood no se limita a los tamales. En su catálogo también se pueden encontrar diseños de Labubu , jabón Zote, gatitos, perritos, ositos e incluso roscas de Reyes temáticas.

A esto se suman paletas de hielo con forma de ajolote, dinopaletas, k-popletas y hasta los llamados TernuSopesitos, que también han tenido gran aceptación.

Para conocer nuevos lanzamientos y ubicaciones, puedes seguirlos en redes sociales como Ternufood, donde constantemente anuncian productos de temporada.

