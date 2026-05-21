Otra extraña combinación se junta este 21 de mayo, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo además del Día Internacional del Té, ambos proclamados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Estas dos principales efemérides se conmemoran a nivel internacional, siendo un parteaguas para la riqueza de las culturas del mundo y para reconocer los beneficios y la importancia de la planta en la producción y el consumo mundial.

¿Qué se conmemora el día de hoy?

Según la UNESCO, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo habla sobre el papel esencial del diálogo intercultural para lograr la paz y el desarrollo sostenible. Asimismo resalta su valía económica, que representa el 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 6.2% del empleo a nivel mundial.

A la par, la FAO quiso destacar los orígenes del té, que se remontan hace más de 5,000 años con contribuciones a la salud, cultura y el desarrollo socioeconómico. Actualmente, la materia prima de esta bebida se cultiva en áreas muy localizadas y sustentan a más de 13 millones de personas, incluyendo a pequeños agricultores.

Otro día que pasa desapercibido porque solo se festeja en Chile, es el Día de las Glorias Navales, un feriado nacional que conmemora el Combate de Iquique ocurrido en 1879

Acontecimientos históricos destacados este 21 de mayo

Además de las efemérides ya mencionadas, vale la pena recordar estos eventos históricos que marcaron a México y el mundo, como:

Aniversario luctuoso de Venustiano Carranza, ocurrido en 1970

Firma de los tratados de Ciudad Juárez en 1911, que marcó el fin del régimen de Porfirio Díaz

El natalicio del general Lázaro Cárdenas en 1895

El viaje concluido de Amelia Earhart, en la primera mujer en cruzar el océano Atlántico en solitario en 1932