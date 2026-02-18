¿Dónde recibir ceniza en CDMX? Horarios en Catedral Metropolitana y Basílica este miércoles 18 de febrero

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa dentro del calendario litúrgico católico.

En 2026, esta celebración se conmemora el 18 de febrero y, como cada año, miles de fieles acudirán a los principales templos del país para participar en la imposición de la cruz de ceniza.

En la Ciudad de México (CDMX), dos de los recintos más emblemáticos para la fe católica, la Catedral Metropolitana y la Basílica de Guadalupe, ya dieron a conocer los horarios de sus celebraciones.

Habitantes de la CDMX participan en el Miércoles de Ceniza 2025

Horarios de misas en la Catedral Metropolitana por Miércoles de Ceniza

Ubicada en el Zócalo capitalino, la Catedral Metropolitana —sede de la Arquidiócesis Primada de México— realizará la imposición de ceniza durante gran parte del día.

Los horarios de las misas con imposición de ceniza son:



09:30 horas

12:00 horas

18:00 horas

Además, de 09:30 a 20:30 horas se distribuirá ceniza de manera continua para quienes deseen recibir la cruz sin asistir a la celebración eucarística completa.

Las autoridades eclesiásticas recomiendan llegar con anticipación, especialmente en los horarios de mayor afluencia, como el mediodía y la tarde.

Horarios en la Basílica de Guadalupe el 18 de febrero

Por su parte, la Basílica de Guadalupe, considerado el santuario mariano más importante del país y uno de los más visitados del mundo, tendrá una jornada especial desde temprana hora.

El programa contempla:



08:30 horas – Laudes solemnes

– Laudes solemnes 09:00 horas – Misa capitular con imposición de ceniza

También habrá imposición de ceniza sin necesidad de asistir a misa en los siguientes horarios:



10:00 horas

12:00 horas

14:00 horas

16:00 horas

18:00 horas

Se prevé una alta afluencia de creyentes, por lo que se recomienda utilizar transporte público y seguir las indicaciones del personal de resguardo.

¿Qué significa el Miércoles de Ceniza y por qué se impone la cruz?

El Miércoles de Ceniza simboliza un llamado a la conversión, la reflexión y el arrepentimiento. La ceniza que se coloca en la frente proviene de la quema de las palmas benditas del Domingo de Ramos del año anterior y representa la fragilidad humana y la idea de que “polvo eres y en polvo te convertirás”.

Durante la Cuaresma, los fieles son invitados a practicar el ayuno, la oración y la caridad como preparación espiritual para la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en Semana Santa.

Cabe recordar que este 18 de febrero también se tiene programado un simulacro de sismo en CDMX y el Estado de México, por lo que la activación de la alerta sísmica podría coincidir con las celebraciones del Miércoles de Ceniza en distintos templos.

Las autoridades de Protección Civil han señalado que, en caso de que suene la alerta durante alguna misa o acto religioso, se deberán seguir los protocolos de evacuación establecidos en cada recinto.

