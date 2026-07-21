Nintendo Switch 2 OLED: el rumor sobre una nueva versión con mejor pantalla y cuándo podría llegar

Un nuevo rumor sobre el futuro de la Nintendo Switch 2 ha comenzado a circular en el sector tecnológico internacional: la empresa estaría considerando internamente el lanzamiento de una versión con pantalla OLED de la Nintendo Switch 2, siguiendo el patrón editorial establecido con la Nintendo Switch OLED original que llegó en 2021 como revisión premium de la primera Nintendo Switch de 2017.

La consola actual Nintendo Switch 2, lanzada oficialmente en junio de 2025 y que ya ha superado los seis millones de unidades vendidas solamente en Japón según reportes recientes, incorpora actualmente una pantalla LCD con resolución Full HD y tasa de refresco de 120 Hz, pero la nueva versión OLED elevaría significativamente la calidad visual del dispositivo con paneles OLED de resolución nativa 1920 por 1080 píxeles.

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Qué mejoras traería la Nintendo Switch 2 OLED frente al modelo actual y la Switch OLED original

La principal mejora reportada por ZDNET Korea sería una pantalla OLED de resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles) que sustituiría a la pantalla LCD actual de la Nintendo Switch 2. Esta especificación representa un salto significativo respecto a la Nintendo Switch OLED original de 2021 (que ofrecía resolución 720p con panel OLED de 7 pulgadas) y consolidaría la propuesta visual de Nintendo dentro del segmento gaming portátil premium.

Nintendo Nintendo Switch 2. (Sam's Club)

Estas son las mejoras específicas que traería el nuevo modelo.

Panel OLED Full HD (1920 x 1080 píxeles): frente a los 1280 x 720 píxeles de la Nintendo Switch OLED original — resolución más alta jamás ofrecida en modo portátil por Nintendo.

frente a los 1280 x 720 píxeles de la Nintendo Switch OLED original — resolución más alta jamás ofrecida en modo portátil por Nintendo. Colores más vivos y negros más profundos: característica intrínseca de la tecnología OLED (auto-iluminación de píxeles individuales) frente a la retroiluminación LED tradicional del panel LCD actual de la Nintendo Switch 2.

característica intrínseca de la tecnología OLED (auto-iluminación de píxeles individuales) frente a la retroiluminación LED tradicional del panel LCD actual de la Nintendo Switch 2. Mayor contraste y ratio dinámico: ideal para reproducir contenido HDR + juegos con paletas de colores intensas + escenas oscuras con detalles preservados.

ideal para reproducir contenido HDR + juegos con paletas de colores intensas + escenas oscuras con detalles preservados. Consumo energético potencialmente optimizado: los píxeles OLED apagados en escenas oscuras no consumen energía, mejorando la autonomía en juegos con predominio de negros.

los píxeles OLED apagados en escenas oscuras no consumen energía, mejorando la autonomía en juegos con predominio de negros. Proveedor Samsung Display: empresa líder mundial en paneles OLED con presencia consolidada en el segmento móvil premium y gaming.

Cuándo podría llegar la Nintendo Switch 2 OLED según el cronograma reportado

El cronograma potencial reportado por ZDNET Korea establece tres fases clave para el desarrollo, producción y lanzamiento eventual de la Nintendo Switch 2 OLED. Estas son las fechas críticas identificadas en el reporte:

Finales de 2026: desarrollo del hardware podría comenzar si el proyecto recibe luz verde interna en Nintendo.

desarrollo del hardware podría comenzar si el proyecto recibe luz verde interna en Nintendo. Finales de 2027 o principios de 2028: producción en masa arrancaría en las fábricas asociadas a Nintendo con proveedor Samsung Display.

producción en masa arrancaría en las fábricas asociadas a Nintendo con proveedor Samsung Display. Entre finales de 2027 y comienzos de 2028: lanzamiento oficial al mercado internacional (previsiblemente incluido México según patrón histórico Nintendo).

La duda principal: el mayor coste de fabricación de paneles OLED vs LCD

El obstáculo principal identificado por ZDNET Korea para el eventual lanzamiento de la Nintendo Switch 2 OLED es el mayor coste de fabricación de los paneles OLED frente a los paneles LCD tradicionales. Nintendo ha mantenido históricamente una política de contención de costes en sus dispositivos para garantizar precios accesibles al mercado masivo, y la incorporación de paneles OLED premium implicaría necesariamente un incremento en el precio final del dispositivo.

Estas son las tres consideraciones principales que Nintendo estaría evaluando internamente según el reporte:

Precio final al consumidor: dependería directamente del incremento de costes que suponga incorporar la pantalla OLED. La Nintendo Switch OLED original salió al mercado con un precio aproximadamente 20 por ciento superior a la Nintendo Switch estándar (349.99 dólares vs 299.99 dólares), y la Nintendo Switch 2 OLED podría seguir un patrón similar de premium sobre la versión estándar actual.

dependería directamente del incremento de costes que suponga incorporar la pantalla OLED. La Nintendo Switch OLED original salió al mercado con un precio aproximadamente 20 por ciento superior a la Nintendo Switch estándar (349.99 dólares vs 299.99 dólares), y la Nintendo Switch 2 OLED podría seguir un patrón similar de premium sobre la versión estándar actual. Demanda del mercado: Nintendo evaluaría si existe demanda suficiente en el segmento premium para justificar la inversión en la nueva línea, considerando que la Nintendo Switch 2 estándar ya ha demostrado ventas fuertes (más de seis millones solo en Japón).

Nintendo evaluaría si existe demanda suficiente en el segmento premium para justificar la inversión en la nueva línea, considerando que la Nintendo Switch 2 estándar ya ha demostrado ventas fuertes (más de seis millones solo en Japón). Suministro de paneles OLED: Samsung Display tendría que garantizar volúmenes de producción constantes para soportar la demanda global potencial de Nintendo, en un contexto donde la industria móvil (Samsung, Apple, Huawei, Google) también compite por los mismos paneles OLED.

Adicionalmente, ZDNET Korea señala que recientemente también surgieron indicios sobre una posible nueva pantalla LCD para Nintendo Switch 2 como alternativa más económica, lo que sugiere que Nintendo estaría evaluando múltiples opciones para la revisión del hardware y que la decisión final entre OLED y una nueva LCD mejorada sigue siendo incierta al momento de esta redacción.

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