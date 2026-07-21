Lagarto ‘Spider-Man’ se vuelve viral en redes: Lo que se sabe de este curioso reptil

Las imágenes de un lagarto con los característicos colores rojo y azul de Spider-Man invadieron las redes sociales y provocaron un intenso debate entre los usuarios.

Mientras algunos aseguraban que se trataba de una fotografía creada con inteligencia artificial, otros defendían que el animal era completamente real.

¿Existe el lagarto que parece Spider-Man?

El llamado “lagarto Spider-Man” corresponde al Agama mwanzae, un reptil originario del este de África que llamó la atención por su intenso color rojo en la cabeza y azul en el resto del cuerpo, una combinación que recuerda al traje del popular superhéroe de Marvel.

Aunque muchas personas creyeron que las imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial, especialistas confirman que se trata de una especie real.

¿Por qué el Agama mwanzae tiene los colores de Spider-Man?

Los colores del Agama mwanzae no son producto de una mutación ni de un efecto visual.

Los machos desarrollan estas tonalidades durante la temporada reproductiva para atraer a las hembras y demostrar dominancia frente a otros ejemplares.

Las hembras, en cambio, presentan colores marrones o grisáceos que les permiten camuflarse mejor entre las rocas y la vegetación.

¿Dónde vive el lagarto Spider-Man?

El Agama mwanzae habita principalmente en zonas cálidas y rocosas del este de África.

Puede encontrarse en países como:

• Tanzania

• Kenia

• Ruanda

Estos reptiles suelen permanecer sobre grandes rocas tomando el sol para regular su temperatura corporal.

¿El lagarto Spider-Man es peligroso?

No, a pesar de su llamativa apariencia, el Agama mwanzae no representa un riesgo para las personas.

Su alimentación se basa principalmente en:

• Hormigas

• Termitas

• Grillos

• Escarabajos

• Otros insectos pequeños

Gracias a esta dieta ayuda a controlar naturalmente diversas poblaciones de insectos.

¿Las fotografías del lagarto Spider-Man son reales?

Sí, las imágenes que se hicieron virales muestran a un ejemplar real del reptil.

No obstante, algunas fotografías compartidas en redes sociales presentan mayor saturación de color debido a filtros o procesos de edición, lo que incrementó las dudas sobre su autenticidad.

Lagarto Spider-Man Lagarto Spider-Man se hace viral en redes (igorbondarenko/Getty Images)

¿Puede tenerse como mascota?

Aunque en algunos países existen ejemplares en cautiverio, mantener un Agama mwanzae requiere condiciones muy específicas de temperatura, iluminación UVB y alimentación.

Además, antes de adquirir cualquier especie exótica es indispensable revisar la legislación vigente para evitar afectar la conservación de la fauna silvestre.

El lagarto Spider-Man no tiene ninguna relación con Marvel

A pesar del apodo con el que se hizo famoso en internet, el Agama mwanzae no tiene ningún vínculo con Marvel ni con el personaje de Spider-Man.

El nombre surgió entre los usuarios de redes sociales debido a la combinación de colores rojo y azul de los machos, muy similar al traje del superhéroe.

El dato que pocos conocen sobre el lagarto Spider-Man

Aunque hoy es una celebridad en redes sociales, el Agama mwanzae fue identificado por la ciencia mucho antes del auge de la ia y las plataformas digitales.