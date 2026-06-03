Hoy 03 de junio se conmemoran extrañas combinaciones que no te gustará mezclar, como el Día Mundial de la Bicicleta por resolución de la ONU, el Día Internacional del Sommelier y el movimiento “Ni Una Menos” en Argentina y partes de Latinoamérica.

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¿Qué se conmemora este miércoles 03 de junio?

Este día se conmemora la bicicleta por ser un transporte ecológico y saludable, además de un reconocimiento a la profesión y cultura del vino.

¡Eso sí! No te atrevas a mezclarlos para evitar accidentes y mejor celebra por separado. Un paseo en la mañana de camino al trabajo y un cierre laboral con el vino de tu preferencia.

Acontecimientos históricos importantes del 03 de junio

México tuvo bastantes eventos históricos, desde sismos hasta muertes. En 1553 iniciaron las actividades de la Real Universidad del país —hoy conocida como la UNAM— y el trágico sismo de Barra Navidad de 1932 que sacudió Jalisco y Colima, generando otra catástrofe en la región, un tsunami que terminó por devastar la zona.

También se vivió el asesinato de Melchor Ocampo, un destacado político, científico y pieza clave de la creación de las Leyes de Reforma.

Finalmente, en 1980 el arquitecto mexicano Luis Barragán fue galardonado con el prestigioso Premio Pritzker, un reconocimiento internacional que premia la disciplina y es considerado el “Nobel” de la rama.

Asimismo, en Argentina surgió el movimiento “Ni Una Más” para contrarrestar la violencia de género y los feminicidios.