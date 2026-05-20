Este 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de resaltar la importancia de los polinizadores; pero comparten fecha con la Metrología y los psicólogos en México.

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En adn Noticias te compartimos frases para felicitar a tu terapeuta, la importancia vital de las abejas y otros acontecimientos históricos como la firma del Tratado del Metro en 1875 que le dio lugar al Día Mundial de la Metrología.

Conoce estos datos curiosos y usa estas herramientas para generar conversación.

¿Qué se conmemora el día de hoy?

Este 20 de mayo se comparten tres fechas que poco tienen que ver entre sí pero a nivel nacional y mundial son relevantes:

Día Mundial de las Abejas: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) peleó generar conciencia sobre el rol fundamental que tienen estos insectos en los ecosistemas y la alimentación

Día Mundial de la Metrología: Establecida en 1999, resalta el papel vital de las mediciones funcionales tanto en navegación como en medicina y construcción. Esta garantiza consistencia en todo el mundo y facilita la colaboración global para que de Sudán a México se utilicen los mismos estándares.

Día del Psicólogo en México: En el país se reconoce la labor de los especialistas, cuando se otorgó la primera licencia para ejercer la profesión.

Frases para celebrar el Día del Psicólogo en México

Te compartimos opciones emotivas, cortas y reflexivas que le darán a entender a tu psicólogo lo importante que es en tu vida:

Puedes terminar cada frase con “¡Feliz Día del Psicólogo!“.

Acontecimientos históricos destacados este 20 de mayo

No todo son efemérides actuales, vale la pena destacar fechas importantes del pasado, como:

1506: Fallece Cristóbal Colón en Valladolid, España

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