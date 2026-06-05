Hoy, 05 de junio, se conmemora en cada rincón de este planeta el Día Mundial del Medio Ambiente, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la intención de promover la conciencia global y la acción climática.

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¿Por qué se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente?

Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, se conmemora en esta fecha para crear conciencia global sobre la urgencia de proteger la naturaleza, detener el cambio climático e inspirar acciones concretas a favor del desarrollo sostenible.

La fecha sí tiene un propósito y origen histórico, pues fue instaurado en 1972 durante la histórica Conferencia de Estocolmo, marcando el primer gran evento internacional que puso sobre la mesa el tema.

Acontecimientos históricos importantes de hoy 05 de junio

Además del Día del Medio Ambiente, en 1723 nace el economista y filósofo escoces Adam Smith, conocido como el padre de la economía clásica y autor de “La riqueza de las naciones”.

En 1878 nace José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, uno de los líderes y generales más destacados de la Revolución Mexicana.

Otro evento que marcó al país fue en 1950, cuando se colocó la primera piedra de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus principal de la Máxima Casa de Estudios.

Finalmente, el evento más lamentable que hemos vivido en el país también ocurrió en esta fecha, y fue en 2009, cuando se desató el incendio de la Guardería ABC, una tragedia de Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de decenas de niños y una profunda huella en la historia judicial y de protección civil del país.