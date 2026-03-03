Samsung Galaxy S26 ya está a la venta y quedan los últimos días para reservarlo: ¿En qué fecha llegará a México?

Samsung confirmó que la serie Galaxy S26 ya puede reservarse en México. La preventa arrancó este 25 de febrero de 2026 y se extiende hasta el 17 de marzo, disponible en samsung.com/mx, la app Samsung Shop, así como en tiendas de operadores, retailers y departamentos. Tras ese periodo, los equipos llegarán al canal general de venta en todo el país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Detalles del nuevo Galaxy S26 de Samsung

La nueva familia —S26, S26+ y S26 Ultra— apuesta por una inteligencia artificial más cercana al día a día. Como explicó TM Roh, directivo de Samsung: "Con la serie Galaxy S26, nos enfocamos en que la IA se sienta sencilla, al trabajar silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan concentrarse en lo que importa". En la práctica, funciones como Now Nudge sugieren fotos o recordatorios según el contexto, Circle to Search permite buscar con un círculo sobre cualquier imagen, y Photo Assist ayuda a editar con indicaciones en lenguaje natural.

Para quienes buscan claridad rápida sobre las diferencias entre modelos, aquí un resumen práctico:



Galaxy S26: pantalla de 6.3 pulgadas, procesador Exynos 2600, cámara principal de 50 MP y batería de 4,300 mAh.

pantalla de 6.3 pulgadas, procesador Exynos 2600, cámara principal de 50 MP y batería de 4,300 mAh. Galaxy S26+: pantalla de 6.7 pulgadas, mismas cámaras que el modelo base, batería de 4,900 mAh y carga más rápida.

pantalla de 6.7 pulgadas, mismas cámaras que el modelo base, batería de 4,900 mAh y carga más rápida. Galaxy S26 Ultra: pantalla de 6.9 pulgadas, chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, cámara principal de 200 MP con zoom avanzado, y la nueva Pantalla de Privacidad que limita la visibilidad lateral para proteger tu información.

En fotografía, la serie integra herramientas para capturar y editar sin complicaciones. El Ultra destaca con aperturas más amplias para mejores tomas con poca luz y Video Nightography para grabaciones nocturnas más nítidas. Además, el sistema Super Steady estabiliza video en movimiento y, por primera vez en Galaxy, se suma el códec APV para flujos de trabajo de video profesional.

La seguridad también recibe atención. Además de la Pantalla de Privacidad en el Ultra, la serie incluye Call Screening para filtrar llamadas desconocidas, Alertas de Privacidad que avisan si una app solicita accesos innecesarios, y la plataforma Samsung Knox con cifrado reforzado. Todo esto se complementa con seis años de actualizaciones de seguridad.

Precios de los diferentes modelos del Samsung Galaxy S26 en México

Sobre precios en México, la línea se posiciona en distintos rangos según configuración:



Galaxy S26: desde $22,499 MXN (12 GB + 256 GB) hasta $27,499 MXN (512 GB).

Galaxy S26+: desde $28,499 MXN hasta $33,499 MXN.

Galaxy S26 Ultra: desde $32,999 MXN (256 GB) hasta $45,499 MXN en su versión de 1 TB.

Los colores compartidos son Violeta Cobalto, Blanco, Negro y Azul Cielo; además, Oro Rosado y Sombra Plata están disponibles de forma exclusiva en samsung.com/mx. Durante la preventa, Samsung ofrece el doble de memoria al estrenar, opciones de Galaxy Canje para reducir el precio entregando tu equipo actual, y la posibilidad de añadir Samsung Care+ para cobertura ante daños accidentales.

La serie Galaxy S26 llega con Android 16 y One UI 8.5 de fábrica, buscando que tareas como organizar documentos, editar contenido o gestionar agendas requieran menos pasos. Para quienes esperan tener uno en mano, la ruta es clara: reservar entre el 25 de febrero y el 17 de marzo, y estar atentos a la disponibilidad general inmediatamente después en los canales autorizados.