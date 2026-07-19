Ella es María Becerra, la cantante que entonará el himno de Argentina en la final del Mundial 2026

Horas antes de que inicie la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se dio a conocer que María Becerra sería la encargada de entonar el himno nacional de Argentina.

previo a su interpretación en el Estadio Nueva York de la composición de Vicente López y Planes en 1812, las tendencias aumentaron buscando quién era la cantante que aparecerá en pantalla este domingo 19 de julio.

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¿Quién es María Becerra, la cantante argentina que entonó el himno en la final del Mundial 2026?

Los inicios de La Nena de Argentina en YouTube

Se trata de una joven cantante de 26 años que nació bajo el nombre de María de los Ángeles Becerra, nacida en Quilmes, Buenos Aires, en el año 2000, pero que desde hace, por lo menos cinco años, es conocida como La Nena de Argentina.

Su salto a la fama comenzó en 2015 cuando creó contenido para YouTube, ahí hacia tutoriales y mostraba sus intenciones por saltar a la industrial musical, debido a que subía covers; sin embargo, subía videos a Facebook desde 2012.

En la plataforma de videos consiguió más de tres millones de suscriptores y se volvió una de las caras más famosas de la nación sudamericana.

Inicios en la música de María Bacerra

Su vida se combinó oficialmente con la música en 2019 después de que publicó su Roast Yourself Challenge, un reto donde los creadores de contenidos tomaban los comentarios de “hate” y hacían una canción. Su interpretación se volvió el video más visto de Argentina en aquel año.

Ese año, tras retomar las clases de música, sacó 22 un EP que le abrió las puertas en el mundo de la música y que logró entrar a las listas como el Billboard Argentina Hot 100.

Posteriormente dejó de hacer videos y en 2021 sacó su primer disco, Animal, de ahí tuvo colaboraciones con cantantes como Tini, Paty Cantú, Duki, Cazzu, J Balvin, Danny Ocean y más. Ha sido nominada a los Premios Grammy Latino desde 2021, aunque no ha logrado ganar ninguno.

Los noviazgos y vida personal de María Becerra

La vida personal de María ha sido observada desde que estalló la fama, desde su noviazgo con Alexis Sanzi (creador de contenido de Argentina), Rusherking (cantante) y su actual relación con Rei (cantante).

Sin embargo, su nombre se volvió tendencia a finales de 2024 e inicios de 2025, debido a que sufrió dos embarazos ectópicos, lo que la llevó a estar internada.

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