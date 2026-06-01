Liverpool remata a precio de regalo la pantalla Samsung The Frame QLED de 32 pulgadas Full HD con Art Mode y 9 MSI

Liverpool sumó al inicio de junio una de las ofertas más atractivas registradas en lo que va del año dentro del nicho de pantallas tipo Lifestyle. La Samsung The Frame QLED de 32 pulgadas, con resolución Full HD, pasó de $15,713 a $8,998.60 pesos, lo que representa un ahorro directo de $6,714.40 pesos y equivale al 43% de descuento sobre el precio de catálogo. La oferta deja al modelo más accesible de la línea The Frame —pensado para integrarse a la decoración del hogar como un cuadro— por debajo de los $9,000 pesos, un rango excepcional considerando que el equipo combina panel QLED Samsung, sistema operativo Tizen y la suite Art Store con catálogo permanente de obras de arte.
Liverpool habilita el financiamiento a hasta 9 meses sin intereses con pagos de $1,076.76 pesos mediante tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío a domicilio con cobertura nacional y la posibilidad de recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.
Qué ofrece la línea The Frame de Samsung frente a las pantallas tradicionales
The Frame es la línea Lifestyle de Samsung pensada para hogares donde la pantalla forma parte del diseño del espacio, no solo del centro de entretenimiento. La diferencia frente a una pantalla convencional —Crystal UHD o QLED estándar como las cubiertas recientemente en distintos retailers— se concentra en tres atributos: modo arte permanente, marco intercambiable y diseño ultradelgado para colgar a ras de pared.
Estas son las especificaciones principales del modelo LS03C 32″ según la ficha oficial de Samsung México:
- Pantalla: QLED de 32 pulgadas con tecnología Quantum Dot.
- Resolución: Full HD (1,920 x 1,080 píxeles).
- Procesador: procesador Samsung con escalado para contenido HD.
- Modo Arte: Art Mode con sensor de movimiento y brillo que enciende la pantalla con obras de arte solo cuando hay personas en la habitación.
- Art Store de quinta generación: acceso a un catálogo permanente de obras de arte digitales de galerías y museos seleccionados (mediante suscripción).
- Diseño: dimensiones de 72.8 cm de ancho, 41.9 cm de alto y apenas 2.4 cm de grosor.
- Soporte Slim Fit Wall Mount: incluido en la caja, permite colgar la pantalla a ras de pared como si fuera un cuadro.
- Marco intercambiable: compatible con marcos magnéticos vendidos por separado en distintos acabados (madera blanca, beige, marrón, blanco).
- Audio: Dolby Digital Plus, Object Tracking Sound Lite y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.
- Sistema operativo: Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y Samsung TV Plus.
- Asistentes de voz: compatible con Amazon Alexa y Google Assistant.
- Conectividad: WiFi 5, Bluetooth 4.2, dos puertos HDMI, dos USB, Ethernet y eARC.
- Control remoto: SolarCell que se recarga con luz —sin necesidad de pilas desechables.
El argumento clave: pantalla y decoración en un solo equipo por debajo de $9,000 pesos
El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está en el porcentaje de descuento, sino en la propuesta única de The Frame dentro del catálogo Samsung. Mientras las líneas Crystal UHD, QLED y Neo QLED apuntan a calidad de imagen pura, The Frame ofrece algo que ningún competidor directo replica de manera consolidada: una pantalla que cumple doble función como obra de decoración cuando no se está usando. El Art Mode activa el catálogo de obras de arte de la Art Store de manera automática mediante un sensor de movimiento que enciende la pantalla cuando detecta personas en el cuarto y la apaga cuando se queda vacío, reduciendo el consumo energético frente al modo encendido permanente.
A diferencia de los modelos The Frame de 43 pulgadas en adelante, la versión de 32 pulgadas mantiene resolución Full HD, no 4K. Esto es importante señalarlo: el contenido Full HD se ve perfectamente nítido a las distancias habituales de uso para una pantalla de este tamaño (1.2 a 2 metros), pero quien busque resolución 4K nativa debe considerar formatos superiores dentro de la misma línea The Frame o de las líneas QLED 4K hermanas.
El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito para productos electrónicos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según tarjeta del usuario. Por las dimensiones del empaque, conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega a domicilio. El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital para activar la garantía en caso de incidencia. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto.
