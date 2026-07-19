Shakira, BTS, Justin Bieber y Madonna hacen historia en la final del Mundial 2026; así fue el show de medio tiempo

¡BTS en la final del Mundial 2026! Además, Shakira acaba de hacer historia al interpretar Dai Dai, la canción oficial de la justa deportiva en un show de medio tiempo. Si te perdiste este momento histórico en los Mundiales con la participación de Justin Bieber y Madonna, no te preocupes, en adn Noticias, te contamos todos los detalles y quiénes son los cantantes que se presentaron hoy en el MetLife Stadium.

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¿Quién cantó en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Por primera vez en la historia de los Mundiales se llevó a cabo un espectacular show de medio tiempo. Este domingo 19 de julio, durante el descanso del partido entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se vivió un espectáculo histórico que duró 11 minutos encabezado por BTS, Justin Bieber, Madonna y Shakira, con la dirección de Chris Martin de Coldplay.

El espectáculo contó con actuaciones especiales de artistas como Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel y el coro PS22.

Así se escucha Dai Dai de Shakira en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

No existe Mundial sin una canción de Shakira que ponga a vibrar ya bailar a los aficionados al futbol en cada rincón del mundo. Este 2016 fue Dai Dai, el tema que le puso ritmo a la fiesta futbolera. Desde su estreno, este tema acumula casi 200 millones de reproducciones en Spotify.

Shakira en la fonal del Mundial 2026 Shakira cantó Dai Dai en compañ+ia de Ghetto Kids en la final del Mundial 2026. (Jeenah Moon/REUTERS)

Este domingo de la gran final del Mundial 2026, la barranquillera interpretó este himno mundialista frente a miles de fans que se dieron cita para disfrutar del encuentro entre España y Argentina.

Aunque en redes sociales, Shakira ya nos dio una probadita de cómo suena este temazo en español, en este gran cierre del Mundial 2026, la colombiana interpretó la versión original en inglés, acompañada por los Ghetto Kids, el grupo de niños ugandeses que participará en el esperado espectáculo.

Momentos icónicos del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Madonna aparece en el escenario acompañada de Ronaldo y Ronaldinho, estrellas del futbol brasileño.

Aparece BTS intrepretando Dynamite en la cancha del MetLife Stadium de Nueva Jersey .

en la cancha del . Aparece Justin Bieber interpretando EVERYTHING HALLELUJAH.

interpretando EVERYTHING HALLELUJAH. Shakira hace un cierre espectacular interpretando Dai Dai en vivo en compañía de Ghetto Kids .

hace un cierre espectacular interpretando en vivo en compañía de . Aparecen Miss Piggy y Kermit en la cancha de la Final del Mundial 2026.

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