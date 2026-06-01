Antonio Vallejo, estudió ingeniería y es experto en tecnología: “Si tienes un ambiente poco iluminado, este es el tipo de pantalla ideal”

La etiqueta OLED se ha vuelto una de las más repetidas en los pasillos de tecnología y en los escaparates de las tiendas departamentales, pero detrás de esas cuatro letras conviven al menos tres tecnologías distintas que pueden marcar la diferencia entre una compra acertada y una decepción al estrenar la pantalla en casa. Antonio Vallejo, editor de la web especializada Xataka que estudió ingeniería y se dedica al análisis de televisores, publicó una guía detallada en la que repasa la “guerra civil” interna que vive el OLED en 2026 y entrega una recomendación práctica para los compradores: el tipo de pantalla que conviene depende menos de la marca y más del entorno donde se va a usar.

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“Si tienes un ambiente poco iluminado, este es el tipo de pantalla ideal”

La cita más concreta del análisis publicado por Vallejo apunta directo a quien duda entre una pantalla OLED y una Mini LED. “La respuesta depende de cómo uses el televisor y de la iluminación del entorno. Generalmente, un panel OLED siempre va a funcionar muy bien en entornos menos iluminados, ya que normalmente no alcanzan los picos de brillo de un panel MiniLED avanzado”, explica el editor en su publicación.

El argumento es técnico y verificable. El OLED entrega negro absoluto porque cada píxel se enciende o se apaga de forma independiente, sin retroiluminación detrás. Cuando una escena oscura necesita que un píxel sea negro, simplemente se apaga: no hay filtrado de luz, no hay fuga lumínica. “Es negro de verdad. Y de ahí nace el contraste infinito que hace que una película bien masterizada para consumo doméstico se vea espectacular en un panel OLED”, sintetiza Vallejo en el artículo. La contraparte es el brillo: los compuestos orgánicos del panel pierden eficiencia luminosa frente al brillo extremo que pueden lograr las pantallas Mini LED de gama alta, especialmente cuando hay luz ambiental directa entrando por ventanas o lámparas potentes encendidas.

Television Samsung OLED 4K 55 pulgadas El procesador NQ4 AI Gen2 realiza escalado inteligente 4K, mejorando cualquier contenido. (Gemini)

OLED no es OLED: WOLED, QD-OLED y RGB Tandem

El análisis de Xataka desarma una confusión común: bajo la etiqueta “OLED” conviven actualmente tres tecnologías distintas fabricadas por dos compañías rivales. LG Display fue quien popularizó la tecnología en televisores en 2013 con el panel WOLED (White OLED), que emite luz blanca filtrada para producir los colores. La solución resolvió el problema de la degradación desigual de los subpíxeles, pero introdujo una limitación: la pérdida de eficiencia luminosa al filtrar la luz blanca. Sony, Panasonic y Philips compran paneles WOLED a LG Display para sus televisores premium.

Samsung contraatacó en 2022 con el QD-OLED, una tecnología que usa una capa OLED que emite únicamente luz azul, la cual atraviesa después una capa de puntos cuánticos que convierten parte de esa energía en rojo y verde puro. Al eliminar el paso por filtros, el QD-OLED alcanza mayor brillo en colores saturados y un volumen cromático superior, según Vallejo. Sony también adoptó esta tecnología en sus modelos premium como el Bravia 8 II.

La respuesta de LG llegó con el RGB Tandem OLED, también conocido como “4 stack”, estrenado en la serie G5 en 2025. Combina dos capas OLED que trabajan juntas para que ninguna se esfuerce al 100%, ofreciendo más brillo y reduciendo el riesgo de quemado de pantalla.

TCL y Hisense apuestan por democratizar el Mini LED

Mientras LG y Samsung se baten en duelo en el segmento OLED premium, fabricantes chinos como TCL y Hisense decidieron concentrarse en otra batalla: la tecnología Mini LED, que utiliza una retroiluminación LCD con miles de diodos diminutos para un control local de la luz mucho más preciso que en un LCD convencional. No alcanza el negro absoluto del OLED, pero puede llegar a niveles de brillo muy superiores. TCL ya es uno de los tres mayores fabricantes de televisores del mundo por volumen de envíos, e incluso en diciembre de 2025 llegó a superar a Samsung en cuota de mercado global, según Counterpoint Research.

TV TCL Pantalla 55 Pulgadas QD-Mini Led Smart Google TV

Vallejo destaca que la estrategia china recuerda al modelo de Xiaomi en los smartphones: vender con márgenes ajustados para conquistar cuota, consolidar la marca y escalar después hacia productos más premium. Y está funcionando, especialmente porque las pantallas Mini LED grandes —de 75 pulgadas y más— se ofrecen a precios significativamente inferiores a los OLED equivalentes.

La guía rápida según el tipo de salón

El editor de Xataka cierra su análisis con una tabla orientativa que cruza el tipo de salón con el uso principal del televisor para recomendar la tecnología adecuada:

Salón muy luminoso con muchas ventanas + deportes y televisión abierta de día : Mini LED, por su brillo imbatible.

: Mini LED, por su brillo imbatible. Salón con cine en penumbra + películas 4K y series : QD-OLED, por sus colores explosivos.

: QD-OLED, por sus colores explosivos. Uso mixto con luz natural variable + cine, juegos y consumo cotidiano: WOLED o paneles con tecnología MLA, por su perfil equilibrado.

“Si el precio es el factor más decisivo, el QLED convencional de Samsung u otras marcas sigue siendo una opción sólida, al igual que los paneles MiniLED de gama de entrada”, agrega Vallejo. La consideración final del editor: si el comprador se decide por OLED, conviene mirar la ficha técnica antes de comprar para identificar si el panel es WOLED, QD-OLED o RGB Tandem, porque las diferencias entre las tres pueden marcar la experiencia final en casa.

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