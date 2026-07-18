Rebaja Bodega Aurrera laptop Lenovo de 16GB de RAM, 512GB y NVIDIA GeForce RTX 3050: mouse de regalo + hasta 15 MSI

La Laptop Lenovo LOQ 15IAX9, con NVIDIA GeForce RTX 3050, procesador Intel Core i5 de 12ª generación, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento bajó su precio en Bodega Aurrera de $19,999 a $19,499, un ahorro de $500 sobre el precio original. El producto a la venta incluye un mouse LOQ diseñado para gaming.

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¿Cuántos MSI ofrece Bodega Aurrera por la laptop Lenovo LOQ?

Bodega Aurrera ofrece distintos esquemas de meses sin intereses (MSI) para este equipo, todos sobre el precio de $19,499:

3 meses de $6,499.67

6 meses de $3,249.83

9 meses de $2,166.56

12 meses de $1,624.92 (promoción exclusiva con BBVA)

(promoción exclusiva con BBVA) 13 meses de $1,499.92 (promoción exclusiva con BBVA)

(promoción exclusiva con BBVA) 15 meses de $1,299.93 (promoción exclusiva con BBVA)

Laptop Lenovo El modelo cuenta con procesador Intel Core i5 de 12ª generación. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene la laptop Lenovo LOQ con RTX 3050?

El modelo 83GS007JLM a la venta en Bodega Aurrera cuenta con procesador Intel Core i5 de 12ª generación, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento SSD. Su pantalla es de 15.6 pulgadas con resolución Full HD, y su tarjeta gráfica es una NVIDIA GeForce RTX 3050, pensada para rendimiento en videojuegos.

En especificaciones técnicas, el equipo cuenta con tecnología inalámbrica Wi-Fi, una entrada HDMI y una duración de batería estimada de 8 horas.

Según la descripción del producto, “esta computadora portátil tiene las condiciones suficientes que un gamer puede desear y disfrutar en cada uno de sus juegos favoritos”.

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