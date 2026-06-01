Bodega Aurrera remata Combo pantalla Samsung Crystal UHD de 50 pulgadas con Barra de Sonido a precio de regalo

Bodega Aurrera sumó al cierre del Hot Sale una de las ofertas más completas registradas en lo que va del año para hogares que arman su centro de entretenimiento desde cero. El combo Samsung Crystal UHD 4K U8200HF de 50 pulgadas con Vision AI más barra de sonido HW-B400F de 2.0 canales pasó de $15,999 a $10,199 pesos, lo que representa un ahorro directo de $5,800 pesos y equivale al 36% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa al paquete TV más barra de sonido —ambos de la generación 2026 de Samsung— por debajo de los $10,200 pesos, una ventana de precio inusual para un combo de cine en casa con sincronización Q-Symphony entre los dos equipos.

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El esquema de pagos contempla hasta 12 meses sin intereses de $849.92 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad equivalente al precio de varios servicios de streaming combinados. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Qué ofrece el combo Samsung Crystal UHD U8200HF + HW-B400F

El Samsung Crystal UHD U8200HF es el modelo 2026 de la familia Crystal UHD de Samsung en formato 50 pulgadas y se posiciona como la propuesta de entrada al catálogo 4K de la marca para este año. La diferencia frente al modelo 2025 (U8200F) está en la generación del procesador y en la incorporación de Vision AI como suite estándar.

Estas son las especificaciones principales según la ficha oficial Samsung México:

Pantalla: Crystal UHD 4K de 50 pulgadas con diseño plano y biseles delgados.

Crystal UHD 4K de 50 pulgadas con diseño plano y biseles delgados. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: Crystal Processor 4K con escalado por inteligencia artificial para contenido HD y FHD.

Crystal Processor 4K con escalado por inteligencia artificial para contenido HD y FHD. HDR: HDR10+ para mayor profundidad de color y contraste.

HDR10+ para mayor profundidad de color y contraste. Suite de IA: Vision AI con AI Energy Mode (ajusta brillo según luz ambiental), AI Upscaling y Click to Search.

Vision AI con AI Energy Mode (ajusta brillo según luz ambiental), AI Upscaling y Click to Search. Audio integrado: Adaptive Sound con análisis de IA escena por escena más Object Tracking Sound Lite que ajusta el sonido al contenido.

Adaptive Sound con análisis de IA escena por escena más Object Tracking Sound Lite que ajusta el sonido al contenido. Sistema operativo: Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Soporte de software: hasta 7 años de actualizaciones Tizen OS para productos lanzados en 2026, equivalente a soporte hasta 2033.

hasta Tizen OS para productos lanzados en 2026, equivalente a soporte hasta 2033. Conectividad: WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay.

Combo Pantalla Samsung 50 pulgadas Crystal UHD y barra de sonido en Bodega Aurrera Ahorro directo de $5,800 y se puede pagar hasta 12 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

La barra de sonido HW-B400F complementa el equipo con audio externo dedicado:

Configuración: 2.0 canales con potencia balanceada.

2.0 canales con potencia balanceada. Subwoofer: integrado en la barra, sin necesidad de unidad externa.

integrado en la barra, sin necesidad de unidad externa. Conectividad: Bluetooth y entradas HDMI/óptica para conexión con el televisor.

Bluetooth y entradas HDMI/óptica para conexión con el televisor. Compatibilidad: Q-Symphony para sincronización con el TV Samsung, que combina los altavoces de la pantalla y los de la barra de sonido en lugar de silenciar los del televisor.

para sincronización con el TV Samsung, que combina los altavoces de la pantalla y los de la barra de sonido en lugar de silenciar los del televisor. Modos de sonido: Surround, Game, Movie y Standard, configurables desde el control remoto.

El argumento clave: cine en casa Samsung 2026 listo para usar

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está en el porcentaje de descuento, sino en la propuesta de paquete cerrado: TV y barra de sonido de la misma generación, de la misma marca y con sincronización propietaria entre ambos. La función Q-Symphony es el argumento técnico decisivo: en lugar de silenciar los altavoces del televisor cuando se conecta una barra de sonido —comportamiento estándar en la mayoría de combos genéricos—, Q-Symphony los suma a los altavoces de la barra para crear un sistema más amplio en términos de canales y dirección del audio. La función solo funciona con barras Samsung sobre TV Samsung, lo que convierte al combo en un cierre de ecosistema que el comprador no obtiene comprando los dos equipos por separado de distinta marca.

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones del empaque, conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega.

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