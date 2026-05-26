Liverpool remata el Samsung Galaxy A56 5G con pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas FHD y carga rápida de 45W

Liverpool sumó una importante rebaja para el gama media de Samsung. El Galaxy A56 5G pasó de $13,999 a $7,999 pesos según el precio de catálogo del retailer, lo que representa un ahorro directo de $6,000 pesos y equivale al 43% de descuento. La oferta deja al modelo más completo del trío Galaxy A 2025 —A26-A36-A56— por debajo de los $8,000 pesos, un rango donde compiten directamente equipos chinos con procesadores menos potentes y políticas de software más cortas.

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Liverpool habilita las opciones habituales de pago: contado, débito, monedero electrónico, PayPal, depósito en efectivo y planes de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes según la promoción vigente al momento de la compra. La compra incluye envío a domicilio con cobertura nacional y la posibilidad de recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece el Samsung Galaxy A56 5G por $7,999 pesos

El Galaxy A56 5G fue lanzado oficialmente en México en abril de 2025 con un precio de $10,999 pesos para la configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Es el modelo flagship de la familia Galaxy A 2025, posicionado como la propuesta más cercana a gama alta dentro de la serie A. Estas son sus especificaciones técnicas verificadas:

Samsung Galaxy A56 en Liverpool Descuento directo de $6000 respecto al precio original. (Liverpool)

Pantalla: Super AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución Full HD+ (2340 x 1080 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de hasta 1,200 nits para legibilidad bajo luz solar directa.

Super AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución Full HD+ (2340 x 1080 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de hasta 1,200 nits para legibilidad bajo luz solar directa. Procesador: Samsung Exynos 1580 octa-core, fabricado en proceso de 4 nm, con benchmark superior a 1.3 millones de puntos en AnTuTu.

Samsung Exynos 1580 octa-core, fabricado en proceso de 4 nm, con benchmark superior a 1.3 millones de puntos en AnTuTu. Memoria: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Cámara principal trasera: 50 MP con estabilización óptica (OIS).

50 MP con estabilización óptica (OIS). Cámaras secundarias: ultra gran angular de 12 MP y macro de 5 MP.

ultra gran angular de 12 MP y macro de 5 MP. Cámara frontal: 12 MP.

12 MP. Batería: 5,000 mAh con carga rápida de 45W, una de las velocidades de carga más altas disponibles en gama media en México.

5,000 mAh con carga rápida de 45W, una de las velocidades de carga más altas disponibles en gama media en México. Resistencia: certificación IP67 contra polvo e inmersión en agua hasta 1 metro por 30 minutos.

certificación IP67 contra polvo e inmersión en agua hasta 1 metro por 30 minutos. Diseño: marco de aluminio con protección Corning Gorilla Glass Victus+ en el frente y diseño Key Island en los botones laterales.

marco de aluminio con protección Corning Gorilla Glass Victus+ en el frente y diseño Key Island en los botones laterales. Sistema operativo: Android 16 con One UI 8 (actualizado desde Android 15) y Galaxy AI integrada en funciones como Circle to Search, traducción en tiempo real y edición de fotos por IA.

Android 16 con One UI 8 (actualizado desde Android 15) y Galaxy AI integrada en funciones como Circle to Search, traducción en tiempo real y edición de fotos por IA. Conectividad: 5G dual SIM, NFC para pagos sin contacto, WiFi 6 y Bluetooth 5.3.

El argumento clave: rendimiento flagship a precio gama media

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta es la relación rendimiento-precio. El procesador Exynos 1580 del A56 alcanza un puntaje en AnTuTu comparable al del Google Pixel 10 Pro, que se vende por más del triple del precio actual del A56 en Liverpool. A esto se suma la promesa de seis años de actualizaciones de Android y parches de seguridad —extendidos recientemente por Samsung hasta marzo de 2032—, una política poco común incluso en gama alta de la competencia, que normalmente ofrece entre tres y cinco años de soporte.

La carga rápida de 45W es otro punto diferencial. La mayoría de equipos competidores en este rango de precio —Xiaomi Redmi Note 14 Pro, Motorola Edge 50 Fusion, Honor 200— ofrecen entre 33W y 67W, pero pocos en gama media Samsung suben de 25W. El A56 hereda esta capacidad del segmento alto, permitiendo cargas completas en aproximadamente una hora.

El producto se vende directamente por Liverpool con garantía oficial de Samsung México de un año y política de devolución de 30 días naturales. El envío es gratuito para productos de este rango de precio.

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