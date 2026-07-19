Sismo sacude Perú hoy 19 de julio; se reportan muertos y heridos

Un sismo de magnitud 5.1 y una posterior réplica de 3.7, sacudieron a Perú, la noche del sábado 18 de julio y madrugada del domingo 19 y dejaron por lo menos seis personas muertas y más de 20 heridos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El sismo se registró en la provincia de Chupaca, en la región de Junín, a las 21:24 horas (hora local), en la sierra central de Perú, a unos 300 kilómetros al este de Lima, y tuvo una profundidad de 24 kilómetros. La réplica ocurrió con 17 minutos después.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué daños provocó el sismo hoy 19 de julio?

La mayor parte de los daños se concentran en el distrito de Chongos Bajo, donde se cayó la cruz del Cani Cruz, un recinto religioso, se registraron derrumbes en el Antiguo Convento de “Santiago de León”.

Además se reportan estructuras afectadas y colapso de viviendas particulares, cortes en la electricidad y derrumbes de bardas.

¿Cómo se atienden los daños tras el sismo en Perú?

El gobierno peruano desplegó un contingente de respuesta inmediata desde la capital regional de Huancayo, aproximadamente 100 profesionales de la salud y se instaló un hospital móvil.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.