Liverpool puso en rebaja el refrigerador Samsung French door de 32 pies cúbicos con tecnología inverter y automática: hasta 9 meses sin intereses

El refrigerador French Door Samsung de 32 pies cúbicos, modelo RF32CG5N10B1EM, con tecnología Inverter y automática, bajó su precio en Liverpool de $35,199.00 a $25,431.28.

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¿Cuántos MSI ofrece Liverpool por el refrigerador Samsung French Door?

Además del descuento disponible, Liverpool ofrece la posibilidad de comprar el refrigerador en diferido. Con tarjetas Liverpool, el aparato tiene las siguientes opciones de pago, todas con 27% de descuento incluido, calculadas sobre un total de $25,695.27:

3 meses sin intereses de $8,565.09 al mes.

6 meses sin intereses de $4,282.55 al mes

9 meses sin intereses de $2,855.03 al mes.

También existe la opción de pago único con 27% de descuento por $25,695.27. Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, la opción también es de pago único de $25,695.27 con 27% de descuento.

El electrodoméstico cuenta con envío gratis a todo el país.

refrigerador Samsung El refrigerador Samsung a la venta en Liverpool es de color negro y puede comprarse con hasta 9 MSI. (Liverpool)

¿Qué características tiene el refrigerador Samsung French Door de 32 pies cúbicos?

El refrigerador cuenta con tecnología Space Max, que utiliza paredes más delgadas y aislamiento de alta eficiencia para ofrecer mayor espacio interior sin aumentar el tamaño exterior del equipo. Su compresor digital Inverter tiene una garantía de 10 años.

No tiene despachador de agua ni despachador de hielos externos, pero sí tiene función de fabricador de hielo doble, que permite obtener dos tipos de hielo distintos.

El modelo, de color negro, tiene 3 puertas y capacidad de congelador de 9.4 pies cúbicos. Cuenta con filtro de agua, indicador de cambio de filtro, alarma de puerta y control de temperatura digital. Su iluminación en el congelador es de luz LED, y el material de fabricación es acero. El equipo cuenta con función de ahorro de energía y es compatible con la aplicación SmartThings.

En cuanto a garantía, el producto a la venta en Liverpool tiene un periodo de garantía de 1 año, con servicio de garantía incluido.

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