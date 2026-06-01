Bodega Aurrera remata la pantalla TCL QD-Mini LED de 55 pulgadas con Google TV y 24 meses sin intereses

Bodega Aurrera sumó una de las ofertas más relevantes registradas en lo que va del año para pantallas Mini LED de gama media. La Smart TV TCL QD-Mini LED 4K 55QM5K de 55 pulgadas —modelo 2026 con sistema Google TV— pasó de $12,599 a $5,990 pesos, lo que representa un ahorro directo de $6,609 pesos y equivale al 52% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa a una pantalla con tecnología QD-Mini LED por debajo de los $6,000 pesos, una ventana de precio excepcional considerando que la mayoría de modelos Mini LED de marcas competidoras en formato 55″ se mantienen por encima de los $10,000 pesos incluso con ofertas activas.

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El esquema de pagos contempla hasta 24 meses sin intereses de $249.58 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad inferior al precio de varios servicios de streaming individuales. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Qué ofrece el TCL 55QM5K frente a las pantallas QLED y LED tradicionales

El TCL 55QM5K es uno de los modelos de gama media-alta dentro de la familia QM5K de TCL para 2026 y se posiciona como una de las opciones más accesibles del mercado mexicano con tecnología QD-Mini LED. La diferencia técnica frente a las líneas QLED tradicionales —cubiertas recientemente en Bodega Aurrera con el modelo TCL QLED 65″ del 12 mayo— se concentra en dos áreas críticas: retroiluminación y contraste. Mientras QLED usa retroiluminación LED tradicional con menos zonas de control, QD-Mini LED combina puntos cuánticos con miles de Mini LEDs que permiten encender y apagar pequeñas zonas de la pantalla de manera independiente, entregando negros más profundos y picos de brillo notablemente superiores.

TCL Pantalla 55 Pulgadas QD-Mini Led en Bodega Aurrera Descuento de $6,609 y se puede pagar con hasta 24 meses sin intereses de $249.58. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales:

Pantalla: QD-Mini LED 4K UHD de 55 pulgadas con tecnología Quantum Dot y miles de zonas de atenuación local.

QD-Mini LED 4K UHD de 55 pulgadas con tecnología Quantum Dot y miles de zonas de atenuación local. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: AiPQ Pro con escalado por inteligencia artificial para contenido HD y FHD.

AiPQ Pro con escalado por inteligencia artificial para contenido HD y FHD. HDR: compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y HLG, mapeo de tonos escena por escena.

compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y HLG, mapeo de tonos escena por escena. Audio: soporte para Dolby Atmos con altavoces integrados optimizados por DTS.

soporte para Dolby Atmos con altavoces integrados optimizados por DTS. Sistema operativo: Google TV con acceso unificado a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y catálogo completo de Google Play Store.

Google TV con acceso unificado a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y catálogo completo de Google Play Store. Asistente de voz: Google Assistant integrado en el control remoto y compatibilidad con Amazon Alexa.

Google Assistant integrado en el control remoto y compatibilidad con Amazon Alexa. Gaming: Game Master con compatibilidad ALLM y VRR para consolas PS5 y Xbox Series X.

Game Master con compatibilidad ALLM y VRR para consolas PS5 y Xbox Series X. Conectividad: WiFi de doble banda, Bluetooth, múltiples puertos HDMI 2.1, USB y Chromecast integrado para enviar contenido desde dispositivos Android e iOS.

WiFi de doble banda, Bluetooth, múltiples puertos HDMI 2.1, USB y Chromecast integrado para enviar contenido desde dispositivos Android e iOS. Diseño: marco reducido con biseles delgados en acabado negro.

El argumento clave: QD-Mini LED por debajo de $6,000 pesos

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está en el porcentaje de descuento, sino en el salto tecnológico que representa QD-Mini LED dentro del rango de precio. En el catálogo Samsung del mismo retailer, la tecnología equivalente (Neo QLED con Quantum Mini LED) arranca en formatos similares por encima de los $25,000 pesos. El TCL 55QM5K entrega los principios técnicos centrales de Mini LED —Quantum Dot para color, control local de atenuación, soporte HDR premium— a una cuarta parte del precio. La combinación con Dolby Vision —formato HDR adoptado por Netflix, Disney+, Apple TV+ y la mayoría de plataformas premium— refuerza la propuesta: ninguna pantalla Samsung de gama de entrada o media accede a Dolby Vision, ya que Samsung apuesta por HDR10+ como estándar propietario.

El segundo argumento decisivo es el sistema Google TV, que centraliza catálogo, historial de visualización y recomendaciones entre las distintas plataformas de streaming. La interfaz unificada del Google TV permite encontrar contenido sin saltar de una aplicación a otra, una experiencia que el sistema Tizen de Samsung mantiene fragmentada por aplicación. Para hogares que evalúan renovar el centro de entretenimiento con la mira puesta en el Mundial 2026 —que arranca el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá—, el TCL 55QM5K combina tres elementos clave para transmisiones deportivas: Mini LED para escenas con alto contraste (estadios con luces artificiales y zonas oscuras), Dolby Vision para profundidad de imagen y compatibilidad VRR para reducir el desenfoque en jugadas rápidas.

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional y envío gratuito para compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de recoger en sucursal sin costo generando orden en línea, con disponibilidad el mismo día en tiendas participantes. Por las dimensiones del empaque, conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega a domicilio. El equipo incluye un año de garantía oficial TCL México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital para activar la garantía en caso de incidencia.

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