Samsung y la Universidad de California se unen para estudiar cómo cambia el cerebro con la edad usando el Galaxy Watch

Neuroscape, el centro de investigación de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), se unió a Samsung para lanzar el estudio TAH-DA (Technology for Aging Health – Digital Approaches). La meta es encontrar señales, o biomarcadores, que permitan anticipar el deterioro cognitivo, apoyándose en la tecnología wearable de la marca surcoreana durante un año de seguimiento.

Este proyecto es parte de la Open Innovation Initiative de Samsung, un programa que busca acelerar avances en salud digital trabajando junto a universidades, hospitales y centros de investigación.

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¿Cómo funciona el estudio TAH-DA de Samsung y Neuroscape y qué busca investigar?

Desde principios de 2026, el estudio recluta participantes en América del Norte: la meta es sumar 200 adultos por cada década de vida, entre los 40 y los 89 años. Cada persona inscrita recibe dos dispositivos: un Galaxy Watch, que registrará sus métricas de salud durante todo el día y mientras duerme por un año completo, y una Samsung Galaxy Tab A9, que usará para hacer autoevaluaciones y ejercitar sus habilidades cognitivas.

El reloj mide, entre otras cosas, frecuencia cardíaca, electrocardiograma, presión arterial, oxígeno en sangre, composición corporal, sueño, temperatura de la piel y pasos diarios. Con esa información, más encuestas y pruebas cognitivas hechas desde la tablet, los investigadores buscan construir algoritmos capaces de anticipar cambios en la salud del cerebro.

Joaquín A. Anguera, de Neuroscape, explicó el porqué del enfoque: “Con este amplio conjunto de datos podremos identificar qué métricas biométricas pasivas se relacionan con las evaluaciones cognitivas y evaluar el impacto de nuestras intervenciones digitales”. Según el investigador, a diferencia de los estudios clásicos de laboratorio, este busca observar la cognición "en contextos reales y en tiempo real“.

El Galaxy Watch registrará frecuencia cardíaca, ECG, presión arterial y más métricas de salud. Imagen ilustrativa. (Getty Images)

¿Cómo se inscriben los participantes al estudio TAH-DA?

Todo el proceso se hace a distancia, a través de Nexus, la plataforma de ensayos clínicos de Neuroscape que administra desde el registro hasta las evaluaciones e intervenciones. También participan Helpsquad, que ofrece un chatbot de inteligencia artificial y asistencia virtual, y didit.me, encargada de verificar la identidad de quienes se inscriben.

Tras el registro, cada persona es asignada al azar a un grupo de intervención o de control, y recibe sus dispositivos por correo. Después vienen las evaluaciones iniciales y una fase con juegos cognitivos diseñados por Neuroscape, pensados para frenar el deterioro que suele llegar con la edad. Las pruebas se repiten en tres momentos: antes de empezar, al terminar la intervención y nueve meses después, según informó Samsung.

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