Estos son los celulares que recibirán más años de actualizaciones en 2026: Samsung lidera con seis años garantizados

La preocupación por la seguridad y vigencia del software del celular se ha vuelto un factor decisivo al momento de comprar un equipo nuevo. Las marcas líderes del mercado han endurecido sus compromisos de actualizaciones oficiales durante los últimos dos años, y para 2026 los principales fabricantes ofrecen entre cinco y siete años de soporte técnico, una promesa que era impensable hasta hace muy poco.

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El acceso a actualizaciones constantes garantiza tres beneficios: parches de seguridad para protegerse contra ciberamenazas, nuevas funciones del sistema operativo, y compatibilidad con las últimas versiones de aplicaciones bancarias, plataformas de streaming y servicios digitales que cada vez exigen más recursos del software base.

¿Qué celulares Samsung recibirán más actualizaciones?

Samsung lidera el ecosistema Android en soporte a largo plazo. Desde 2024, la marca surcoreana extendió su compromiso a seis años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo en sus modelos premium, una política que para 2026 cubre los siguientes equipos:

Gama Galaxy S25 : incluye Galaxy S25, S25+, S25 Ultra y S25 FE

: incluye Galaxy S25, S25+, S25 Ultra y S25 FE Gama Galaxy S23 : con soporte vigente hasta los próximos años

: con soporte vigente hasta los próximos años Gama Galaxy S22 : en su tramo final del compromiso original

: en su tramo final del compromiso original Galaxy S21 FE: con actualizaciones aún disponibles

Esta promesa de seis años convierte al Galaxy S25 FE, por ejemplo, en una opción especialmente atractiva en gama media, ya que recibirá soporte hasta aproximadamente 2031.

Lo ofrece Costco: Especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S25 FE. (Costco)

¿Qué celulares Google Pixel reciben actualizaciones extendidas?

Google equipara o supera la política de Samsung en sus modelos Pixel. Los equipos con compromiso oficial activo en 2026 son:

Google Pixel 6 (gama final del soporte original)

(gama final del soporte original) Google Pixel 7

Google Pixel 8 y 8 Pro

Google Pixel 9, 9 Pro y 9 Pro XL

Google Pixel 10 estándar y Pro

Desde el Pixel 8, Google ofrece siete años de actualizaciones, la política más extensa actualmente disponible en el ecosistema Android junto con los Galaxy S más recientes.

Google Pixel El ajuste automático del brillo de la pantalla ayuda a disminuir el consumo de energía de la batería, alargando así la autonomía del dispositivo (Reuters)

¿Qué pasa con Apple, Xiaomi y Huawei?

Apple mantiene la política de soporte más predecible del mercado, con actualizaciones que históricamente cubren entre cinco y seis años por modelo. Para 2026, los iPhones que recibirán iOS 19 son la gama del iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 y los iPhone 17 estándar y Pro Max. Esto significa que un iPhone comprado en 2020 todavía recibe actualizaciones cinco años después.

Xiaomi actualizó recientemente su política para acercarse a Samsung. Los modelos con soporte activo durante 2026 son la gama Xiaomi 12, Xiaomi 13, Xiaomi 14 y Xiaomi 15. Los flagships más recientes de la marca china ya prometen hasta seis años de actualizaciones de seguridad.

Huawei, pese a su salida del ecosistema Google Mobile Services, mantiene actualizaciones de HarmonyOS para sus modelos Mate 80, Mate 90, Pura 70, Pura 80, Pura 90 y la serie Nova 14 Pro y estándar.

Huawei Pura 70 Huawei Pura 70 (Amazon)

¿Qué hacer si mi celular no recibirá actualizaciones?

Si el equipo no aparece entre los modelos con soporte activo, conviene verificar el estado del software en el menú de Ajustes, en el apartado de información del sistema. Hay tres caminos posibles según el perfil del usuario.

Para quien usa el celular para tareas básicas (llamadas, mensajes, redes sociales), el impacto inmediato es bajo y el equipo puede seguir utilizándose con precauciones: evitar instalar aplicaciones fuera de Google Play, no operar banca móvil desde el dispositivo y mantener actualizadas las aplicaciones individualmente desde la tienda oficial.

Para quien maneja información sensible (banca digital, pagos, datos corporativos), la recomendación es considerar la migración a un modelo más reciente con soporte vigente. Algunas aplicaciones bancarias ya restringen el acceso desde dispositivos sin actualizaciones recientes de seguridad.

¿Cómo verificar la política oficial de cada marca?

Los fabricantes hacen pública la información sobre cuántos años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad prometen para cada uno de sus celulares. Esta información puede consultarse directamente en los sitios oficiales de Samsung, Google, Apple, Xiaomi y Huawei, donde cada marca publica el calendario de actualizaciones por modelo. Antes de comprar un celular nuevo en 2026, revisar este dato es tan importante como comparar precio, cámara o autonomía: define cuántos años el equipo seguirá siendo seguro y funcional.

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