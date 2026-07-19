Andrew Tate es arrestado en Miami: Reino Unido busca extraditar al influencer por nuevos cargos de abuso y trata

El polémico influencer Andrew Tate y su hermano Tristan Tate fueron detenidos en Miami, Florida, en el marco de un procedimiento de extinción solicitado por las autoriades del Reino Unido, luego de qué la Fiscalía de la Corona (CPS) autoriza 38 nuevos cargos en su contra, relacionados con delitos sexuales y trata de personas.

De acuerdo con la información confirmada por el Servicio del Alguaciles de Estados Unidos, ambos fueron arrestados tras una solicitud de las autoridades británicas. Además, el medio estadounidense TMZ difundió imágenes en las que se observa a los hermanos esposados mientras son escoltados ppor agentes federales.

The Crown Prosecution Service has decided to bring additional charges against brothers Andrew and Tristan Tate. Following their arrest, prosecutors will seek extradition in relation to the original charges and the further charges we have authorised. Read: https://t.co/V83QcbVDOU pic.twitter.com/4lAsIPo0lN — Crown Prosecution Service (@CPSUK) July 18, 2026

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¿De qué acusan a Andrew Tate y a su hermano Tristan?

¿De qué se le acusa a Andre Tate? Según la Fiscalía de la Corona del Reino Unido, Andrew Tate, de 39 añoS, enfrenta 42 cargos, entre ellos siete nuevos delitos de violación, trata de personas con fines de explotación sexual, además de posesión de imágenes indecentes de un menor.

Por su parte Tristan Tate, de 37 años, suma 17 cargos incluidos dos por violación y tres por facilitar la trata de personas con fines de explotación sexual.

Las autoridades británicas señalaron que los presuntos delitos habían ocurrido entre 2010 y 20217 y que la investigación involucra a siete presuntas víctimas. Los hermanos han negado todas las acusaciones.

Both Andrew and Tristan Tate have been arrested by U.S. Marshals outside of a private event in Miami, Florida, following an extradition request by the UK Government against the brothers on over fifty charges related to rape, arranging or facilitating trafficking for sexual… pic.twitter.com/zW9qOOhlFU — OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026

¿Qué sigue para los hermanos Tate?

Después de la detneción de los hermanos Tate, comenzará el proceso legal para determinar su extradicción al Reino Unido, en donde enfrentaría juicio se la solicitud es aprobada por las autoridades estado unidesesjuicio si la solicitud es aprobada por las autoridades estadounidenses.

Joseph McBride, abofgado de los hermaos Tate calificó los nuevos cargos como un “ataque político”, además de que sostuvo que sus clientes son inocentes.

Sin embargo, representantes legales de presuntas víctimas afirmaron que la ampliación de la acusación representa un paso importante para que el caso avance ante la justicia.

Andrew Tate, influencer y exkickboxer profesional, cuenta con millones de seguidores, ha protagonizado múltiples controversias en los últimos años por sus declaraciones misóginas, además de por investigaciones judiciales tanto en Rumania como en el Reino Unido

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