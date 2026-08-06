Se registran 10 casos de despojo en CDMX: adultos mayores son las principales víctimas

Salir de vacaciones, permanecer varios días fuera de casa o incluso dejar una vivienda deshabitada por un tiempo puede convertirse en una pesadilla, pues puedes sufrir un despojo.

En la Ciudad de México, cada vez son más las personas que denuncian haber perdido temporalmente el control de su patrimonio después de que terceros ocuparan sus inmuebles sin autorización.

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Ante el aumento de denuncias, las autoridades capitalinas reforzaron las acciones para combatir este delito y agilizar la recuperación de inmuebles.

En adn Noticias te contamos cuáles son las alcaldías con más casos, cómo prevenirlo y qué hacer si invaden tu propiedad.

Despojo en CDMX Adultos mayores son principales víctimas de despojo. (Animaflora/Getty Images)

¿Qué es el delito de despojo?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el despojo ocurre cuando una persona ocupa, invade o toma posesión de un inmueble sin contar con un derecho legal para hacerlo.

El delito puede afectar casas, departamentos, terrenos o locales comerciales, en algunos casos los propietarios descubren la invasión al regresar de un viaje, una hospitalización o después de dejar la propiedad sin habitar durante algún tiempo.

Además de la ocupación ilegal, las investigaciones han identificado casos relacionados con falsificación de documentos, amenazas, violencia y la participación de grupos organizados.

CDMX acumula miles de denuncias por despojo

El despojo de inmuebles no es un problema reciente, pues entre enero de 2016 y junio de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió 39 mil 436 carpetas de investigación por este delito.

Los registros muestran que la incidencia se concentra en diez colonias de la capital, de las cuales cinco pertenecen a la alcaldía Cuauhtémoc.

La fiscal Bertha Alcalde Luján informó que el Gabinete contra los Despojos ha intervenido en 1,032 casos; de ese total, 644 corresponden a conflictos de carácter civil, mientras que 388 fueron identificados como presuntos despojos.

Las acciones implementadas permitieron recuperar 185 inmuebles y asegurar 84 propiedades que permanecen bajo investigación, como parte de las medidas para restituir el patrimonio de las víctimas.

A estos resultados se suman las labores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, su titular, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que, en lo que va de 2026, 46 personas han sido detenidas por su presunta participación en este delito.

Adultos mayores, las principales víctimas de despojo en CDMX

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades corresponde al perfil de las víctimas, pues, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, 37% de las personas afectadas tienen 60 años o más, por lo que los adultos mayores representan el grupo con mayor riesgo.

Además, el organismo advirtió que 35% de los casos son cometidos por familiares, quienes buscan apropiarse ilegalmente de viviendas o terrenos, por lo que el delito no siempre está relacionado con invasiones realizadas por desconocidos.

💢Doña Carlota fue otra víctima del despojo...



El caso de doña Carlota, quien disparó contra presuntos invasores de su vivienda, puso nuevamente sobre la mesa la problemática del despojo inmobiliario.



Ante el aumento de denuncias y la falta de resolución de miles de casos,… pic.twitter.com/x3oEeXVwkQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 6, 2026

Alcaldías y colonias con más despojos en CDMX

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que durante 2026 se iniciaron 1,966 carpetas de investigación por despojo en la Ciudad de México.

Las alcaldías con mayor incidencia son:

• Iztapalapa

• Gustavo A. Madero

• Cuauhtémoc

En conjunto concentran 36.3% de todas las denuncias.

Las colonias con más registros son:

• Centro

• Agrícola Oriental

• Narvarte

• Roma Norte

• Doctores

• San Andrés Totoltepec

• Del Valle Centro

• Santa María la Ribera

• Obrera

• Pedregal de Santo Domingo

¿Qué hacer si invaden tu casa?

Si eres víctima de un despojo o detectas un intento de ocupación ilegal, las autoridades recomiendan:

• Presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

• Solicitar apoyo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

• Llamar o enviar un mensaje de WhatsApp al 55 5533 5533, donde ofrecen asesoría jurídica y apoyo psicológico gratuito las 24 horas.

¿Cómo prevenir un despojo de vivienda?

El Consejo Ciudadano recomienda:

• Mantener resguardadas escrituras y documentos de propiedad.

• Evitar firmar documentos sin revisarlos.

• No compartir información patrimonial con desconocidos.

• Tener actualizado el testamento.

• Mantener comunicación con familiares o personas de confianza.

• Instalar cerraduras, cámaras o sistemas de seguridad.

• Denunciar cualquier intento de despojo, incluso cuando involucre a un familiar.

• Buscar asesoría jurídica desde los primeros indicios del conflicto.

Clara Brugada presenta estrategia para combatir el despojo

Ante el incremento de denuncias, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó una estrategia integrada por ocho acciones para fortalecer el combate al despojo de inmuebles en la Ciudad de México.

Entre las medidas destacan:

• Programa permanente de regularización patrimonial.

• Creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo.

• Reducción de tiempos para la restitución de inmuebles y judicialización de casos.

• Protocolo único de actuación entre autoridades.

• Investigaciones especializadas contra redes dedicadas al despojo.

• Auditorías para detectar actos de corrupción.

• Campañas de prevención dirigidas a propietarios.

• Informes semestrales sobre los avances de la estrategia.

El objetivo es agilizar la recuperación de inmuebles, fortalecer las investigaciones y brindar mayor protección al patrimonio de las familias capitalinas.

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