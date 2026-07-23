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Adultos mayores en México trabajan para poder llevar el pan a su mesa

¿Jubilación o condena? En México, más de 3.3 millones de adultos mayores trabajan porque sus pensiones no les alcanza para vivir.

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Por: Arturo Engels

En México, 1 de cada 4 adultos mayores sigue trabajando porque su pensión de $5 mil pesos no alcanza ni para comer. A los 75 años, Don Carlos revela que aún trabaja, no por gusto, sino por necesidad.

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“La inflación es muy alta, entonces tanto alimentos como medicamentos... cada vez se reduce más el poder adquisitivo que tenemos”, confiesa Don Carlos, con una mezcla de resignación y dignidad.

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