La 4T desestima a los adultos mayores: Uriel Estrada hace recuento de recientes casos

La atención que reciben los adultos mayores en México, vuelve al centro del debate y es que en redes sociales se hicieron virales algunos casos en los que muestra como integrantes de la 4T desestiman a los abuelitos.

La pensión no es suficiente sobre todo cuando el poder se acostumbra a despreciar a aquellas personas que debería de cuidar, y es que las personas de la tercera edad no son un estorbo, ni una clientela electoral: son ciudadanos con voz y derechos.

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La 4T desestima a los adultos mayores: Uriel Estrada cuestiona atención y discriminación

Uriel Estrada, periodista y conductor en Más Hechos de TV Azteca, hace un recuento de recientes casos en los que se pone en evidencia, situaciones de discriminación, falta de atención, además de un trato inadecuado hacia este sector de la población.

Cabe recordar que en los programas y muchos discursos oficiales de la 4T, están dirigidos a las personas de la tercera edad, persisten situaciones en las que los adultos mayores enfrentan dificultades para acceder a servicios, además de recibir una atención digna.

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“Usted ya va de salida”: alcandesa de Humanguillo a adulto mayor

En un reciente caso, Mari Luz Velázquez Jiménez, alcaldesa de Huimanguillo, en Tabasco, desató una fuerte polémica luego de reponder a un adulto mayor: “usted ya va de salida”.

Durante una asamblea con pobladores que reclamaban por el abandono y mal estado de las carreteras en México y tras el paso de maquinaria pesada. Ante los reclamos de un adulto mayor, la alcadeza respondió: “Bueno, pero usted ya va de salida, hay que cuidar a los jóvenes”.

Dipuitadas de Morena en Puebla se burlan de adultos mayores

En otro caso cuestionable, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, diputadas locales de Puebla, desataron la polémica después de que se burlaran de los adultos mayores e ironizaran acerca de su “olor”.

Durante su participación en el podcast “Descasadas”, las legisladoras y los participantes hablaron de exparejas y hombres mayores. En un momento, una de las asistentes comentó que los adultos mayores “huelen a baúl”, lo que provocó las risas, además de las burlas de las conductoras.

De manera despectiva, Grace Palomares añadió que estas personas “ya se están pudriendo”.

Adulto mayor derribado en carrera de Huamantla

En un video que también provocó indignación en las redes sociales fue el que mostró el momento en que un adulto mayor fue derribado durante una carrera atlética en Huamantla, Tlaxcala.

Como lo comenta Uriel Estrada, que una alcaldesa minimice reclamos, que diputadas de Morena se burlen, además de que un corredor sea derribado al finalizar una cerrera, revela lo mismo: Un gobierno que entrega dinero pero niega respeto, todavía no entiende que la verdadera transformación empieza con dignidad.

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