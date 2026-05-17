El robo de vehículos sin violencia en la Ciudad de México (CDMX) ha despertado el interés de autoridades y ciudadanos, ya que se han comenzado a utilizar herramientas y estrategias que antes no se veían, especialmente porque ya se vulneran los sistemas de seguridad que antes eran vistos como escudos ante delitos.

De acuerdo al Secretariados Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y marzo del presente año se denunciaron, al menos, 436 robos en la capital, 68 de éstos responden a la clonación de llaves o vulneración electrónica de las puertas.

Entre las tecnologías más utilizadas, según las autoridades capitalinas, están los relay attack, uso de inhibidores jammers o manipulación del puerto OBD-II. Aquí te contamos cómo funcionan para que puedas prevenir un problema con tu automóvil.

¡Cuidado!🚨 En CDMX se detectó un nuevo modus operandi de robo de autos “sin violencia”, donde presuntos delincuentes usarían tecnología para interferir señales, bloquear GPS y abrir vehículos sin forzarlos#AbrimosHilo 🧵 pic.twitter.com/MhRdzX2Fih — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 25, 2026

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Así funciona el “Relay Atrack” o clonación de señal

En este tipo de robo, los delincuentes amplifican la señal de la llave inteligente desde el interior de una casa para abrir y arrancar el auto.

Algunas víctimas señalan que tiempo antes del asalto, notaron que su auto aparecía abierto sin explicación y la llave dejaba de responder.

Una vez que se perpetró el delito, notaron que no había cristales rotos ni chapas forzadas, además de que no había rastro del vehículo; sin embargo, las investigaciones notaron que había personas merodeando el lugar donde comúnmente se estacionaba.

¿Cómo detectar el uso de inhibidores o “Jammers”?

En este caso, los inhibidores bloquean la señal entre la llave y el vehículo, haciéndole creer al conductor que cerró su auto; esta estafa es común en centros comerciales, estacionamientos y gasolineras.

Puedes identificar que tu auto está siendo intervenido si escuchas el sonido de cierre, pero los espejos no se “guardan” o las luces no parpadean, además comienza a fallar la alarma.

Así funciona la clonación vía OBD-II

Finalmente, en este caso, los delincuentes conectan computadoras al puerto de diagnóstico para tener una nueva llave, esto lo pueden hacer en menos de 10 minutos.

Algunas personas se han dado cuenta que los delincuentes dejan plásticos debajo del volante, rayones cerca del tablero, el auto comienza con fallas eléctricas y la computadora marca errores que antes no eran comunes.

¿Qué hacer si sospechas que tu llave fue clonada?

En caso de que sospeches que fuiste víctima de alguna de estas modalidades, las autoridades recomiendan lo siguiente:

No mover el vehículo de inmediato

Revisar las cámaras cercanas

Verificar daños en cerraduras o tableros

en cerraduras o tableros Cambiar códigos y reprogramar llaves

Reportar el incidente a la aseguradora

a la aseguradora Levantar una denuncia

Es importante que tomes en cuenta que si vives en la CDMX, se ha identificado que estas actividades se realizan en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, así como en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y Perisur.

Asimismo, se ha identificado que la banda detrás de esto serían Los ZigZag, señalados como responsables de robos con y sin violencia a automóviles en la capital; sin embargo, las autoridades sigue con las investigaciones.

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