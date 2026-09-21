Fecha OFICIAL en que estarán prohibidos los celulares y tabletas en las escuelas de México

¡Adiós a los teléfonos en el recreo! El Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantaron que, a partir del martes 3 de noviembre, quedarán prohibidos los celulares y tabletas en las primarias y secundarias de todo el país.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 21 de septiembre, las autoridades informaron que la medida tiene como objetivo frenar “el uso indiscriminado” de las pantallas entre niñas, niños y adolescentes.

“A partir del 3 de noviembre ya no podrán utilizarse como herramienta educativa en la escuela ni en el recreo”, expresaron y dieron a conocer que aparecerá en la edición del martes 22 de septiembre del Diario Oficial de la Federación (DOF).

📵 Se terminó el uso de #celular en clases.



A partir del 3 de noviembre, niñas y niños de primaria y secundaria no podrán usar teléfonos ni pantallas en horario escolar, ni siquiera en el recreo, afirmó el Gobierno Federal.



La medida surge tras una consulta ciudadana con… pic.twitter.com/qeOQNQsJpm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 21, 2026

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¿Se podrá usar teléfonos o tabletas durante el recreo en las escuelas de México?

Las autoridades informaron que la decisión entre el gobierno, los profesores y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) fue que no se pueden utilizar los dispositivos electrónicos ni en las aulas ni en el recreo ni en ningún punto de los planteles.

Sólo podrán ser utilizados en caso de emergencia o que el alumno tenga una situación particular (médica, familiar o personal) donde los padres expliquen la razón por la que se deba de usar el dispositivo.

Durante toda la jornada escolar, tabletas y teléfonos, incluso computadoras, deberán permanecer en las mochilas; sin embargo, es importante mencionar que estas medidas no aplicarán para docentes y personal administrativo.

“El objetivo es recuperar la creatividad y evitar el uso indiscriminado de las pantallas que, particularmente, está vinculado con las redes sociales (lo cual) puede tener impactos muy negativos”, continuaron las autoridades, a la par de reiterar que la decisión se tomó en las 32 entidades federativas.

¿En qué escuelas estarán prohibidos los celulares y tabletas a partir del 3 de noviembre?

La prohibición aplicará para los planteles públicos de educación básica, es decir, primarias y secundarias en todo el país; sin embargo, no se detalló si aplicará también en las escuelas privadas.

Mientras tanto, a nivel medio superior o bachillerato, la medida dependerá de cada institución. Asimismo, en las universidad hay más libertad debido a que los alumnos, en su mayoría, son mayores de edad.

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