Hoy No Circula en CDMX y Edomex: los autos que se quedan en casa este lunes 21 de septiembre

Más allá de las lluvias o posibles huracanes, ¿ya sabes si tu automóvil se queda en casa este lunes 21 de septiembre? Evita multas antes de la quincena porque siguen vigentes las medidas del Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este día descansan los carros con:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 21 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/igo4S7sFMD — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 21, 2026

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¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula y cuál es el horario del programa?

Si no quieres pagar de más, toma en cuenta que la medida aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas (tiempo del centro del país), en caso de que incumplas las reglas, entonces podrás ser acreedor a una multa de más de tres mil pesos y puede aumentar por el arrastre de tu automóvil, así como el costo del corralón.

En tanto, toma en cuenta que algunos automóviles están exentos y estos son:

Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Habrá Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Las últimas semanas se ha activado la Fase 1 de Contingencia Ambiental y eso ha dado como resultado el Doble Hoy No Circula en el Valle de México; sin embargo, para este lunes, de acuerdo a la Dirección de Monitoreo Atmosférico, es poco probable que se active.

Ya que el Índice de Aire y Salud es bueno, es decir, el nivel de riesgo es bajo; sin embargo, esto puede cambiar con el paso del tiempo y depende de las condiciones meteorológicas, así como la acumulación de contaminantes por lo que se recomienda estar al pendiente de la información oficial.

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