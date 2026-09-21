¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy 21 de septiembre: 9 líneas del STC con retrasos de más de 15 minutos

Si tienes que tomar transporte público durante este lunes 21 de septiembre en Ciudad de México (CDMX), ya sea porque tu automóvil descansa por el Hoy No Circula o porque es tu camino de todos los días, entonces toma en cuenta que se presentan afectaciones.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las afectaciones están en la mayoría de las líneas, específicamente en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, A y B.

Mientras tanto, la línea 5 del Metrobús CDMX tiene estaciones cerradas.

#MetroAlMomento: En las Líneas 1, 2, 8, 9, 12, A y B se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en la operación.

Las Líneas 3 y 7 presentan afluencia alta; se envían unidades vacías a las… pic.twitter.com/Idtiww16zA — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 21, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 21 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX este lunes?

07:41 horas: Metro CDMX reportan afluencia alta en las líneas 3, 12 y A , así como retrasos

, así como retrasos 07:15 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea 12 ; autoridades descartan averías

; autoridades descartan averías 07:05 horas: líneas 3 y 7 presentan afluencia alta y retrasos

07:02 horas: se registran retrasos en la línea 2 del Metro CDMX tras retirar a una persona de la zona de vías

tras retirar a una persona de la zona de vías 06:38 horas: Metro CDMX reporta circulación constante en las líneas 1, 2, 8, 9, 12, A y B

06:42 horas: autoridades agilizan la circulación de trenes en la línea B tras reportes de retrasos

tras reportes de retrasos 06:33 horas: retrasos en la línea 7 se deben al retiro de un tren de la zona de vías

se deben al 06:30 horas: Metro CDMX reportan circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 12, A y B

06:30 horas: línea 7 con retrasos de más de 10 minutos

06:29 horas: retrasos en la línea 4 del Metro CDMX

del Metro CDMX 06:24 horas: reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 1 del Metro CDMX; autoridades descartan averías

del Metro CDMX; autoridades descartan averías 05:54 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 8 del Metro CDMX ; autoridades agilizan la circulación de los trenes

; autoridades agilizan la circulación de los trenes 05:40 horas: retrasos en la línea 2 del Metro CDMX ; agilizan la circulación de trenes desde las terminales

; agilizan la circulación de trenes desde las terminales 05:39 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea 9 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes

del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes 05:38 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 3 del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX hoy 21 de septiembre

06:56 horas: sin servicio la estación Deportivo Eduardo Molina , dirección Río de los Remedios, de la línea 5 del Metrobús CDMX por reencarpetamiento asfáltico

, dirección Río de los Remedios, de la línea 5 del Metrobús CDMX por reencarpetamiento asfáltico 06:39 horas: se restablece el servicio de Volcán de Fuego a Deportivos Los Galeana de la línea 6 del Metrobús CDMX

de la línea 6 del Metrobús CDMX 06:18 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 1 del Metrobús CDMX

05:33 horas : sin servicio la estación Río Guadalupe , en dirección Río de los Remedios, de la línea 5 del Metrobús CDMX

, en dirección Río de los Remedios, de la línea 5 del Metrobús CDMX 04:59 horas: sin servicio de Volcán de Fuego a Deportivo Los Galeana de la línea 6 del Metrobús CDMX

de la línea 6 del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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