¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy 21 de septiembre: 9 líneas del STC con retrasos de más de 15 minutos

Si tienes que tomar transporte público durante este lunes 21 de septiembre en Ciudad de México (CDMX), ya sea porque tu automóvil descansa por el Hoy No Circula o porque es tu camino de todos los días, entonces toma en cuenta que se presentan afectaciones.
En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las afectaciones están en la mayoría de las líneas, específicamente en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, A y B.
Mientras tanto, la línea 5 del Metrobús CDMX tiene estaciones cerradas.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 21 de septiembre
¿Cómo va el Metro CDMX este lunes?
- 07:41 horas: Metro CDMX reportan afluencia alta en las líneas 3, 12 y A, así como retrasos
- 07:15 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea 12; autoridades descartan averías
- 07:05 horas: líneas 3 y 7 presentan afluencia alta y retrasos
- 07:02 horas: se registran retrasos en la línea 2 del Metro CDMX tras retirar a una persona de la zona de vías
- 06:38 horas: Metro CDMX reporta circulación constante en las líneas 1, 2, 8, 9, 12, A y B
- 06:42 horas: autoridades agilizan la circulación de trenes en la línea B tras reportes de retrasos
- 06:33 horas: retrasos en la línea 7 se deben al retiro de un tren de la zona de vías
- 06:30 horas: Metro CDMX reportan circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 12, A y B
- 06:30 horas: línea 7 con retrasos de más de 10 minutos
- 06:29 horas: retrasos en la línea 4 del Metro CDMX
- 06:24 horas: reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 1 del Metro CDMX; autoridades descartan averías
- 05:54 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 8 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes
- 05:40 horas: retrasos en la línea 2 del Metro CDMX; agilizan la circulación de trenes desde las terminales
- 05:39 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea 9 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes
- 05:38 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 3 del Metro CDMX
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX hoy 21 de septiembre
- 06:56 horas: sin servicio la estación Deportivo Eduardo Molina, dirección Río de los Remedios, de la línea 5 del Metrobús CDMX por reencarpetamiento asfáltico
- 06:39 horas: se restablece el servicio de Volcán de Fuego a Deportivos Los Galeana de la línea 6 del Metrobús CDMX
- 06:18 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 1 del Metrobús CDMX
- 05:33 horas: sin servicio la estación Río Guadalupe, en dirección Río de los Remedios, de la línea 5 del Metrobús CDMX
- 04:59 horas: sin servicio de Volcán de Fuego a Deportivo Los Galeana de la línea 6 del Metrobús CDMX
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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