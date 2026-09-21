Hombre se electrocuta en las inmediaciones del Metro Cuauhtémoc, en CDMX; lo trasladan a urgencias por quemaduras

Un accidente fuera de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México (CDMX), provocó caos en la estación Cuauhtémoc, de la línea 1, la mañana de este lunes 21 de septiembre luego de que un hombre pidió ayuda al presentar quemaduras en el 70% su cuerpo.

Con información del reportero de adn Noticias, Armando Martínez, el hombre de aproximadamente 38 años se dirigió a los policías de la estación pidiendo ayuda y rápidamente notaron las lesiones visibles en la mayor parte del cuerpo.

#AlMomento 🚨🚇 Hombre sufre quemaduras en Metro Cuauhtémoc



Un hombre de aproximadamente 38 años recibe atención tras sufrir quemaduras en cerca del 70% de su cuerpo dentro de la estación



El reporte de Armando Martínez (@PLATA11CDMX) pic.twitter.com/TxDitLoQ42 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 21, 2026

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¿Qué pasó en la estación Cuauhtémoc, de la línea 1, del Metro CDMX hoy?

El hombre, en aparente situación vulnerable, habría sufrido las quemaduras por una descarga eléctrica en las inmediaciones de la estación el pasado domingo 20 de septiembre.

Tras esto, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como de Protección Civil, por lo que unos minutos estuvieron cerradas las puertas de la estación, mientras el hombre era valorado y posteriormente fue enviado al Hospital Rubén Leñero.

“Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió la descarga eléctrica y si el caso pudiera tener alguna relación con los recientes reportes de robo de cable eléctrico en distintos puntos de la Línea 1″, refirió el reportero.

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