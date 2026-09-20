Cierre en la México-Puebla por accidente: Bloqueos en carreteras hoy 20 de septiembre

¿Vas a tomar carretera? Ten mucha paciencia porque este domingo 20 de septiembre ya se presentan accidentes y bloqueos que afectan la circulación.

Los principales problemas se presentan en la autopista México-Puebla, así como en la carretera libre Pachuca-Tuxpan, a la altura de Puebla, donde accidentes complican la circulación.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 92, dirección CDMX. Continúa reducción de carriles en la gaza de salida de la Autopista Arco Norte, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 20, 2026

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Minuto a minuto de accidentes en carreteras este domingo 20 de septiembre

Cierre parcial en la autopista Poza Rica-Veracruz , cerca del kilómetro 236+000, por accidente

, cerca del kilómetro 236+000, por accidente Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 19 de la autopista Córdoba-Veracruz , dirección Veracruz, por accidente

, dirección Veracruz, por accidente Cierre parcial en la autopista Kantunil-Cancún , con dirección a Cancún, en el kilómetro 128+500

, con dirección a Cancún, en el kilómetro 128+500 Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 142 de la autopista Isla-Acayucan , dirección Isla, por accidente

, dirección Isla, por accidente Cierre parcial en la carretera libre Pachuca-Tuxpan , en Puebla, por accidente

, en Puebla, por accidente Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 92 de la autopista México-Puebla , dirección Ciudad de México (CDMX), por accidente

, dirección Ciudad de México (CDMX), por accidente Lluvia afecta la autopista Cuernavaca-Acapulco del kilómetro 98 al 108

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