Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
¿Cómo va el Metro o Metrobús CDMX hoy 20 de septiembre? Así están las líneas y estaciones este domingo
/Ciudad/Nota

Cierre en la México-Puebla por accidente: Bloqueos en carreteras hoy 20 de septiembre

Es domingo, pero los accidentes en las principales carreteras y autopistas del país complican la circulación

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Vas a tomar carretera? Ten mucha paciencia porque este domingo 20 de septiembre ya se presentan accidentes y bloqueos que afectan la circulación.

Los principales problemas se presentan en la autopista México-Puebla, así como en la carretera libre Pachuca-Tuxpan, a la altura de Puebla, donde accidentes complican la circulación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto de accidentes en carreteras este domingo 20 de septiembre

  • Cierre parcial en la autopista Poza Rica-Veracruz, cerca del kilómetro 236+000, por accidente
  • Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 19 de la autopista Córdoba-Veracruz, dirección Veracruz, por accidente
  • Cierre parcial en la autopista Kantunil-Cancún, con dirección a Cancún, en el kilómetro 128+500
  • Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 142 de la autopista Isla-Acayucan, dirección Isla, por accidente
  • Cierre parcial en la carretera libre Pachuca-Tuxpan, en Puebla, por accidente
  • Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 92 de la autopista México-Puebla, dirección Ciudad de México (CDMX), por accidente
  • Lluvia afecta la autopista Cuernavaca-Acapulco del kilómetro 98 al 108

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO