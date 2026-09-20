Cierre en la México-Puebla por accidente: Bloqueos en carreteras hoy 20 de septiembre

¿Vas a tomar carretera? Ten mucha paciencia porque este domingo 20 de septiembre ya se presentan accidentes y bloqueos que afectan la circulación.
Los principales problemas se presentan en la autopista México-Puebla, así como en la carretera libre Pachuca-Tuxpan, a la altura de Puebla, donde accidentes complican la circulación.
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Minuto a minuto de accidentes en carreteras este domingo 20 de septiembre
- Cierre parcial en la autopista Poza Rica-Veracruz, cerca del kilómetro 236+000, por accidente
- Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 19 de la autopista Córdoba-Veracruz, dirección Veracruz, por accidente
- Cierre parcial en la autopista Kantunil-Cancún, con dirección a Cancún, en el kilómetro 128+500
- Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 142 de la autopista Isla-Acayucan, dirección Isla, por accidente
- Cierre parcial en la carretera libre Pachuca-Tuxpan, en Puebla, por accidente
- Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 92 de la autopista México-Puebla, dirección Ciudad de México (CDMX), por accidente
- Lluvia afecta la autopista Cuernavaca-Acapulco del kilómetro 98 al 108
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