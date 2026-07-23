A través de su cuenta de X, la alcaldía Cuauhtémoc informó la llegada de elementos de Seguridad, Protección Civil y equipo médico al edificio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras el derrumbe de una estructura.

Según informaron, tres personas resultaron lesionadas en este incidente por lo que la zona tuvo que ser acordonada por miembros de Protección Civil.

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Fiscalía actualizó el estado de salud de los heridos

A través de un comunicado, la Fiscalía de la capital del país hizo una actualización con el hecho ocurrido esta tarde, en el que informan el desprendimiento de una sección del tapial.

“Paramédicos valoraron a tres personas. Una servidora pública recibió un golpe en el hombro, sin presentar deformidad ni inflamación, por lo que no requirió traslado hospitalario”, mencionan en el comunicado.

“Un ciudadano tuvo un raspón superficial y, tras ser valorado, se retiró del lugar por sus propios medios. Otra servidora pública fue trasladada por personal del ERUM para recibir atención médica; se encontraba consciente y, de acuerdo con la valoración preliminar, sus lesiones no ponen en riesgo su vida”, agregó la Fiscalía.

Para sentenciar el comunicado, informaron: “De inmediato se activaron los protocolos de atención y seguridad. La zona permanece delimitada mientras personal especializado retira el material desprendido y realiza las revisiones técnicas necesarias para descartar riesgos adicionales”.

En relación con el incidente registrado la tarde de este jueves en las instalaciones centrales de la Fiscalía CDMX, se informa que durante los trabajos de mejoramiento del inmueble se desprendió un elemento del acabado de la fachada y cayó dentro del perímetro de seguridad y el… — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 24, 2026

Resguardan la zona tras incidente en la Fiscalía

Tras el incidente, elementos de seguridad de Protección Civil acordonaron el área perimetral para asegurar las estructuras y agilizar las labores de los cuerpos de rescate.

Se presume que el desplome se debió a un error durante los trabajos de remodelación realizados por una empresa constructora externa en el inmueble ubicado en el cruce de la calle Digna Ochoa y la Avenida Doctor Río de la Loza, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

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