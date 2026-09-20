¿Cómo va el Metro o Metrobús CDMX hoy 20 de septiembre? Así están las líneas y estaciones este domingo

Si vas a salir a disfrutar de este domingo 20 de septiembre de la Ciudad de México (CDMX), ten mucha paciencia porque eventos en la capital, así como retrasos ya complican la circulación de los principales transportes públicos.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presenta retrasos en la línea 3 debido al retiro de un objeto de las vías; usuarios informan que los retrasos son de más de 10 minutos.

Mientras tanto, en el Metrobús CDMX hay afectaciones en las líneas 1, 3, 4 y 7 debido a eventos en la capital del país.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 13° C pic.twitter.com/mdh7tHFiaj — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 20, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 20 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX este domingo?

07:33 horas: retrasos en la línea 3 del Metro CDMX tras retiro de un objeto de las vías

tras retiro de un objeto de las vías 07:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

🚨 RECUERDA 🚨



Mañana domingo 20 de septiembre, el servicio de las Líneas 3, 4 y 7 tendrá modificaciones de 05:00 a 9:30 horas, por evento deportivo.



👉 Sujeto a condiciones viales.



Consulta el Estado del Servicio en tiempo real en https://t.co/oU8f4FfUQ6 📱 pic.twitter.com/XcJzAkGkcT — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 20, 2026

Así avanza el Metrobús CDMX hoy

09:30 horas: se restablece el servicio de la Ruta Sur de la línea 4 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 09:30 horas: se restablece el servicio de la línea 3 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 07:42 horas: sin servicio de Indios Verdes a Pueblo de Sta. Cruz Atoyac de la línea 1 del Metrobús

de la línea 1 del Metrobús 07:00 horas: servicio de Indios Verdes a Hospital Infantil La Villa a Hidalgo de la línea 7 del Metrobús CDMX

de la línea 7 del Metrobús CDMX 07:00 horas: servicio de Defensoría Pública a San Lázaro y a Terminal 1 y Terminal 2 de la Ruta Sur de la Línea 4 del Metrobús CDMX

de la Ruta Sur de la Línea 4 del Metrobús CDMX 07:00 horas: servicio de Teyanuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Sta. Cruz Atoyac de la línea 3 del Metrobús CDMX

de la línea 3 del Metrobús CDMX 05:00 horas: sin servicio de El Caballito a Campo Marte en la línea 7 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 05:00 horas : sin servicio las estaciones Plaza de la República y Amajac de la línea 4 Ruta Sur del Metrobús

de la del Metrobús 05:00 horas: sin servicio las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas de la línea 3 del Metrobús CDMX

de la del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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