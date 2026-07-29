CDMX intensifica combate al delito de despojo; aseguran inmuebles en Benito Juárez y Cuauhtémoc

El gobierno de la Ciudad de México intensificó su estrategia para combatir el delito de despojo, uno de los ilícitos que más preocupación ha generado las últimas semanas y como parte de investigaciones en curso.

Las utoridades capitalinas realizaron operativos sorpresa simultáneos para recuperar inmuebles en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde se han registrado diversas denuncias por ocupación ilegal de propiedades.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría del Gobierno, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y personal de agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes resguardaron las zonas mientras ejecutaban las acciones ministeriales.

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Inmueble asegurado en CDMX como parte de operativo contra el delito de despojo CDMX va contra el despojo: recuperan inmuebles en Benito Juárez y Cuauhtémoc tras múltiples denuncias (Armando Martínez)

Golpe al despojo de viviendas en CDMX: autoridades aseguran edificios en Santa Cruz Atoyac y la colonia Guerrero

El primer operativo se desarrolló en un conjunto habitacional ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc número 1146 en la colonia Santa Cruz Atoyac de la alcaldía Benito Juárez. En el lugar, las autoridades ingresaron para asegurar varios departamentos que forman parte de investigaciones relaciones con presuntos casos de despojo.

Un despliegue también se efectuó en calles de la colonia Guerrero en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue asegurado inmueble localizado con el número 20 de la calle Galena. De acuerdo con los primeros reportes, la intervención también responde a carpetas de investigación abiertas por este delito.

🔴Operativo en la Guerrero



Elementos de la @SSC_CDMX, Policía de Investigación y personal de la Secretaría de Gobierno realizaron una movilización en la calle Galeana, en la colonia Guerrero.



De acuerdo con los primeros reportes, las acciones estarían relacionadas con denuncias… pic.twitter.com/U7HDqO8Fuw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 29, 2026

¿Por qué aumentan los operativos contra el despojo en CDMX?

Las acciones ocurren después de qué la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, anunciara el fortalecimiento de los operativos para recuperar el muebles ocupados de manera ilegal, además de atender el incremento de denuncias presentadas por ciudadanos afectados.

Hasta el momento, la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Gobierno no han informado si hubo personas detenidas ni el saldo oficial de las diligencias, aunque se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre los resultados de los operativos.

El delito de despojo ha cobrado mayor relevancia en la capital debido al aumento de reportes por ocupación ilegal de viviendas y predios, un problema que afecta tanto a propietarios particulares como a inmuebles en litigio.

Con estos operativos, las autoridades buscan recuperar propiedades y enviar un mensaje contra la ocupación ilegal.

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