Masacre en Zacatecas: Víctimas avisaron de reunión con “los señores” antes de ser asesinados

El gobierno de Zacatecas informó sobre los avances en la investigación de la masacre ocurrida el pasado 18 de julio en tres municipios de dicha entidad, cuando fueron asesinadas 10 personas, entre ellas, un exalcalde, dos servidores públicos de Fresnillo y otros siete empresarios.

La Fiscalía estatal confirmó que ocho de ellos mantuvieron un contacto previo con sus agresores antes de ser asesinados.

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¿Cuáles son los avances de la masacre en Zacatecas?

Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, informó que al menos ocho de las víctimas fueron citadas a una supuesta reunión con “los señores”, es decir, con sus presuntos agresores.

Esto lo hemos recabado conforme a los datos suficientes a través de telefonía, pero también incluso a través de propias entrevistas de familiares o de personas cercanas a nuestras víctimas, lamentablemente advirtiendo cada uno de ellos que iban a una reunión con los señores. Así es lo que han manifestado en la mayoría de estas ocho personas que tuvieron comunicación previo a ser privadas de la vida — dijo en conferencia de prensa.

De acuerdo con los resultados de la investigación, dichas citas se llevaron a cabo en distintos horarios durante los días 16 y 17 de julio, aunque el punto de encuentro en común fue la comunidad de Buenavista de Trujillo, en el municipio de Fresnillo.

Uno de los grupos estaba integrado por tres empresarios que llegaron directamente a Fresnillo, mientras que otro incluía a un empresario, un trabajador de un bar y un elemento de Protección Civil. Fidel Alvarado de la Torre, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, fue identificado como la primera persona reportada como desaparecida tras recibir el contacto para acudir al encuentro.

Las autoridades también revelaron que siete de las personas asesinadas mantenían relación comercial, empresarial o laboral con el municipio: cinco eran empresarios con vínculos acreditados y dos servidores públicos, además de un exregidor originario de Durango.

La identidad de “los señores” sería línea de investigación central en este momento. “Lo que estamos analizando a través de las llamadas es justamente quién es la persona o el primer personaje que cita a esta reunión”, afirmó Camacho Osnaya.

Como resultado de los operativos desplegados tras los hechos registrados el pasado sábado 18 de julio, autoridades de los tres órdenes de Gobierno detuvieron a tres personas, quienes podrían estar vinculadas con los hechos recientes.https://t.co/G4Wae1DENA pic.twitter.com/tr8odbfipB — @ssp_zac (@voceria_spz) July 22, 2026

Asimismo la indagatoria se concentra en un esquema de extorsión y reveló que dos de los empresarios asesinados habrían tenido participación dentro de una red dedicada a ese delito. No obstante, aclaró que la Fiscalía no descarta que algunas de las víctimas hayan actuado bajo amenazas o algún tipo de coacción.

El Gabinete de Seguridad de Zacatecas informó, además, que se han hecho 17 cateos en distintos puntos, en los que han asegurado armamento, drogas, equipo táctico, máquinas para contar dinero, varios vehículos y artículos “prohibidos” que estaban en posesión de los 14 detenidos —tres originarios de Durango, tres de Sinaloa y una de Zacatecas— que están actualmente a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía Estatal.

Siete del total de los detenidos son “de alta relevancia” para determinar las responsabilidades en la masacre, aseguró el fiscal.

Masacre en Zacatecas (Facebook: Miguel Varela.)

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