Desaparece Iker Alexander García de 13 años; activan Alerta Amber en Cuauhtémoc, CDMX

¿Lo reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Iker Alexander García Fernández, un joven de 13 años que desapareció en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, el adolescente fue visto por última vez alrededor de las 22:00 horas (tiempo local) del sábado 1 de agosto en la colonia Hipódromo Condesa; sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Iker Alexander García Fernández, de 13 años, visto por última vez el pasado 1 de agosto, en la Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/Y6r6FcdCHI — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 2, 2026

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Ficha de búsqueda de Iker Alexander García Fernández, joven que desapareció en CDMX

Las autoridades describen a Iker Alexander como un joven de 1.66 metros, complexión mediana, tez piel morena clara, cabello negro ondulado y ojos café oscuros.

Como seña particular se menciona que tiene un diente central izquierdo está ligeramente inclinado. Además, vestía una sudadera negra con gorro estampado con letras blancas, así como pantalón oscuro.

Si tienes algún dato para localizar al menor, las autoridades piden comunicarse a los siguientes números:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

¿Cómo presentar una denuncia por desaparición en CDMX?

Si una persona menor de edad desaparece en CDMX y necesitas que se active la Alerta Amber, entonces estos son los pasos que se deben de seguir para presentar una denuncia, de acuerdo a la FGJCDMX:

Presentar una denuncia ante el Ministerio Público , no es necesario que pasen 72 horas

, no es necesario que pasen 72 horas Dar los datos necesarios para iniciar la búsqueda como: nombre, foto, edad, señas particulares, dónde desapareció y la ropa que traía la última vez que fue visto

Una vez que pase, se activará la búsqueda; no obstante, para que la Alerta Amber se active las autoridades deben de considerar que la denuncia cumpla los siguientes requisitos:

La persona buscada debe de ser menor a los 18 años

Debe existir riesgo inminente de sufrir daño grave o ser víctima de un delito

Contar con información suficiente

Si cumple con esto, entonces se compartirá la ficha de búsqueda con Alerta Amber a medios de comunicación, sociedad civil y población en general.

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