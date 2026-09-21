La Ciudad de México (CDMX) tendrá un comienzo de semana agitado, ya que trabajadores del Hospital General de Xoco y el Movimiento Triqui se movilizarán por las calles.

Mientras Trabajadores del Hospital General de Xoco solicitan la destitución de su directora por supuesto abuso de autoridad, el Movimiento Triqui pide una audiencia con la secretaria de Gobernación por la lucha y la liberación de los pueblos.

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Trabajadores del Hospital General de Xoco

A las 9:30 de la mañana, trabajadores del hospital se manifestarán en las instalaciones ubicadas en avenida México Coyoacán y Bruno Traven, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui

Integrantes del Movimiento Triqui se manifestarán en la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González No.48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Sus demandas son las siguientes:

Alto a la violencia en la región Triqui y Mixteca

Libertad de los presos políticos

Alto a la violación de los derechos laborales

Justicia por la muerte de sus compañeros fallecidos en el ataque armado el pasado 17 de septiembre de 2026 en la localidad de la Cumbre Hierba Santa, municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

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