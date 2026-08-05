Estafa del familiar perdido: Así buscan engancharte mientras caminas en CDMX

Caminar por las calles de Ciudad de México, puede convertirse en una experiencia incómoda, sin un desconocido se acerca con una historia aparentemente inocente y termina solicitando dinero, información personal o algún tipo de ayuda, sobre todo cuando te aplican la estafa del “familiar perdido”.

Una modalidad de engaño que ha comenzado a generar conversación en redes sociales y que consiste en fingir que se busca a un familiar.

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¿Cómo funciona la estafa del “familiar perdido”?

Conforme a un video publicado por Luis Paloalto en su cuenta de TikTok, se señala que varias personas se coordinan para aplicar este nuevo modelo de estafa en calles de CDMX.

En un primer contacto se plantea un escenario con una simple pregunta acerca de una dirección o en este caso de una persona; sin embargo, la conversación enovulciona rápidamente hacia una situación de su puesta urgencia.

Cabe decir que este engaño se basa en generar confianza, empatía y preocupación. El desconocido puede contar una historia personal, mostrar fotografías o proporcionar información para hacer que el relato parezca convincente; en el relato de Lius señala que hasta cheques le mostraron.

El objetivo de ese tipo de tácticas es aprovechar la reacción emocional de la víctima para conseguir que actúe rápidamente y sin verificar lo que está sucediendo. Esta estafa en CDMX se relaciona con la llamada ingeniería social, utilizada en diferentes modalidades de fraude para manipular a las personas y obtener dinero o información.

Estafa del familiar perdido: ¿Qué hacer si un desconocido te pide ayuda?

La principal recomendacion es no entregar dinero, documentos, números telefónicos, ni datos sobre familiares a personas que no conozcas.

Si alguien asegura estar buscando un familiar y plantea una situación de emergencia, lo mejor es mantener la calma, no proporcionar información personal y verificar por cuenta propia cualquier dato. También conviene evitar acompañar a desconocidos o otros lugares o aceptar el hecho de realizar transferencias.

La prevención resulta clave: una historia convincente no significa que sea verdadera, si una situación genera presión, miedo o urgencia, detenerse y verificar antes de actuar puede evitar convertirte en víctima de un fraude.

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