El Pueblo Mágico de Veracruz que ofrece por 70 pesos una visita a 18 museos históricos en estas vacaciones de agosto de 2026

Conocer la historia de Orizaba durante las vacaciones puede costar menos que la entrada individual a otros atractivos turísticos gracias al programa Pase MuseOri, que permite recorrer 18 museos de este Pueblo Mágico por un pago único de $70 pesos por persona.

El pase tiene una vigencia de 48 horas e incluye recintos del Centro Histórico, el Palacio de Hierro y el Poliforum Mier y Pesado. Gracias a este pase, la visita puede organizarse en dos días y realizarse sin pagar una entrada distinta en cada museo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo comprar y utilizar el Pase MuseOri?

De acuerdo con el Ayuntamiento de Orizaba, el Pase MuseOri puede comprarse todos los días en los siguientes puntos:

Puntos de venta: taquillas del Palacio de Hierro y del Poliforum Mier y Pesado

taquillas del Palacio de Hierro y del Poliforum Mier y Pesado Horario de venta: de 10:00 a 19:00 horas, de lunes a domingo

Una vez comprado, el pase deberá conservarse y mostrarse al entrar a cada recinto. Aunque las taquillas permanecen abiertas durante el horario de venta, cada museo maneja su propia programación. Por ello, conviene consultarla en el portal turístico oficial de Orizaba antes de organizar el recorrido.

¿Qué museos de Orizaba incluye el pase de 70 pesos?

Los 18 recintos están distribuidos en tres zonas, lo que permite agrupar las visitas y reducir los traslados.

Palacio de Hierro

Museo de la Cerveza

Museo Cuna del Fútbol

Museo de las Raíces de Orizaba

Museo Interactivo de Orizaba

Salón de la Industria

El Palacio de Hierro fue diseñado por Gustave Eiffel, inaugurado en 1894 y trasladado desde Bélgica. Su estructura pesa alrededor de 600 toneladas y está ensamblada con más de 823 mil tornillos

Dentro del edificio se puede conocer la historia de la Cervecería Moctezuma, fundada en 1896; el surgimiento del Orizaba Athletic Club en 1898; una colección de más de 100 piezas prehispánicas y distintos experimentos científicos, entre ellos una cama de clavos

Centro Histórico y Palacio Municipal

Casa de las Leyendas

Museo de Arte Popular de Veracruz

Salón de la Fama

Sala Histórica de Orizaba

Museo Memoria Histórica de Orizaba

Museo de la Hotelería Mexicana

Museo 13 de Junio de 1862

Poliforum Mier y Pesado

Museo Francisco Gabilondo Soler

Museo Orizaba Ayer y Hoy

Museo Nacional del Traje

Museo Mier y Pesado

Salón Quijote

Sala de las Casitas

El Poliforum tiene una arquitectura semejante a la de un castillo inglés. Fue construido entre 1936 y 1944, originalmente como asilo para mujeres adultas mayores, y en 2014 fue declarado Monumento Artístico Nacional.

Entre sus principales atractivos se encuentra el museo dedicado al orizabeño Francisco Gabilondo Soler, creador de Cri-Cri, con maquetas inspiradas en cerca de 70 canciones. El Museo Nacional del Traje, por su parte, conserva más de 300 vestimentas de México y otros países de América Latina.

¿Qué otros planes por menos de 60 pesos puedes sumar al recorrido?

Además de los museos, Orizaba ofrece otros sitios culturales y naturales que pueden visitarse sin gastar demasiado:

Torre de la Catedral de San Miguel Arcángel: permite subir 94 escalones hasta el campanario y observar el valle. La entrada cuesta $20 pesos .

permite subir 94 escalones hasta el campanario y observar el valle. La entrada cuesta . Convento de San José de Gracia: el recorrido incluye claustros, antiguas celdas, refectorio, catacumba y museo religioso. Abre de 10:00 a 18:00 horas y cuesta $50 pesos .

el recorrido incluye claustros, antiguas celdas, refectorio, catacumba y museo religioso. Abre de 10:00 a 18:00 horas y cuesta . Laguna de Ojo de Agua: balneario natural con parque acuático infantil. La entrada es gratuita y abre de 06:00 a 20:30 horas.

balneario natural con parque acuático infantil. La entrada es gratuita y abre de 06:00 a 20:30 horas. Alameda Francisco Gabilondo Soler: cuenta con juegos, áreas para ejercitarse, zona canina y espacios para comer. Abre de 06:00 a 22:00 horas y el acceso es libre.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.